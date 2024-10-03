Sinan Ateş'in ablasına saldıran şahıs tutuklandı

Ankara'nın orta yerinde öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayeti davasında kararın açıklanmasını bahçede bekleyen Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş'e saldıran Mertcan Kılıç kadına karşı basit yaralama suçundan tutuklandı.

Sinan Ateş'in ailesine saldırı. Bahçeli grup toplantısında tehdit etmişti!

Sinan Ateş'in saldırıya uğrayan ablası Selma Ateş

Sinan Ateş'in ablasına saldıran şahıs

Sinan Ateş’in saldırıya uğrayan ablası Selma Ateş, saldırının hemen sonrasında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Saldırıya uğrayacağımızı biliyordum. Bu saldırı gerçekleşseydi benim de katlimi izleyecektiniz. Selma için adalet mi diyecektiniz? Bana bir şey olursa saydığım isimlerden şikayetçiyim dedim. Selma Ateş şöyle dedi böyle dedi diyorlar. Benim kardeşim katledildi sokak ortasında. Ben susayım mı?”