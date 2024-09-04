Sinan Engin açıkladı. Galatasaray'a gelirken alıp götürmüşler

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Sinan Engin açıkladı. Galatasaray'a gelirken alıp götürmüşler

Galatasaray'a gelmek üzereyken Roma'ya giden Mario Hermoso ile ilgili Sinan Engin'den açıklama geldi.

Victor Osimhen transferi ile gündeme damgasını vuran Galatasaray stoper transferinde ise bir türlü mutlu sona ulaşamadı.

Son olarak Atletico Madrid’den ayrılan Mario Hermoso ile görüşen sarı-kırmızılılar transferde büyük yol almasına rağmen oyuncuya imzayı attıramadı.

Geçtiğimiz günlerde Roma’ya giden yıldız futbolcu sağlık kontrollerinden geçtikten sonra İtalyan ekibine transfer oldu.

Oyuncunun Roma ile anlaşması sarı-kırmızılı taraftarları şaşkına uğratırken ünlü yorumcu Sinan Engin’den flaş bir açıklama geldi.

"ÇOK ENTERESAN"

Oyuncunun Roma’ya gidişini anlatan Sinan Engin, “Roma'ya giden Hermoso diye bir stoper var. Elinden almışlar Galatasaray'ın. Bu çocuk havalimanında Galatasaray uçağına binecekken Romalı yetkililer gelmiş, götürmüş. Çok enteresan” sözlerini sarf etti.

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