Sinan Engin canlı yayında isyan etti: Bir bebeğe nasıl kıyıyorsunuz?

Türkiye’nin kanını donduran sağlık skandalına her kesimden tepkiler gelmeye devam ediyor. Gün geçtikçe ayrıntıları ortaya çıkan ve yaşanan durumun daha da korkunç hale geldiği skandala spor programlarından bile isyanlar yükseliyor.

Beyaz TV’de ekrana gelen Beyaz Futbol isimli programda yorumcu olan Sinan Engin yaşanan vahşete tepki gösterdi.

Kurdukları çete ile devletten para almak için yenidoğan bebekleri gereksiz yere yeni doğan yoğun bakımına alan kişiler bebeklerin ölümüne neden olarak dehşet bir skandala imza attılar.

Yıllardır devam eden bu kan dondurucu sağlık skandalı ortaya çıktığında her kesimden tepkiler geldi.

Yıllarca aileleri mağdur hale getiren çete üyeleri soruşturma aşamasındayken savcıyı tehdit etmeleri ile de gündem gelmişti. Gizli kamera görüntülerinde görevli savcıyı korkusuzca tehdit eden çete üyeleri çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken hastanelerin ismi de kamuoyu ile paylaşıldı.

HANGİ HASTANELERİN İSMİ GEÇİYORDU

İddianamede bahsi geçen "Akabe Sağlık Tesisleri AŞ'ye ait özel Avcılar Hospital Hastanesi, Özel İstanbul Şafak Sağlık Hizmetleri AŞ'ye ait Özel Avrupa Şafak Hastanesi ve Özel İstanbul Şafak Hastanesi, Medilife Sağlık Hizmetleri ve Yonca Sağlık Hizmetlerine bağlı Özel Bağcılar Medilife Hastanesi ve Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi, Refik Arslan AŞ'ye bağlı Özel Bağcılar Şafak Hastanesi, Beymed AŞ'ye ait Özel Birinci Hastanesi, Doğamed AŞ'ye ait Özel Doğa Hospital Hastanesi, Reyap AŞ'ye ait Özel Reyap İstanbul Hastanesi ve Çorlu Reyap Hastanesi, Ekip Sağlık AŞ'ye ait Özel TRG Hospitalist Hastanesi, Esenler Güney Hastanesi ve Silivri Kolan Hastanesi'nin yenidoğan yoğun bakım ünitesi olarak açıklandı.

Yaşanan skandala televizyon programında spor yorumculuğu yapan Sinan Engin canlı yayında isyan etti.

'BU PARAYI NASIL YİYECEKSİNİZ'



Sinan Engin konuşmasında 'bu kadar mı kansızsınız bir bebeğe nasıl kıyıyorsunuz bu parayı nasıl yiyeceksiniz şerefsizler “ dedi.



Yapılan tüm haberleri takip ettiğini belirten Engin, 'o tapeleri falan okudum, o tapelere baktık kanım dondu 'inşallah Suriyeli değildir Türktür' falan diyorsunuz bunları vatana ihanetten, ırkçılıktan cinayetten her şeyden müebbetin de müebbetini falan, hücrelerde falan yatıracaksın yüksek olmayacak hücrelerin boyu kafayı kaldıramayacak böyle yatıracaksınız bunlara bunu yapacaksınız' dedi.

'Nasıl imansız, kansızsınız lan siz bebekleri öldürmek ne demektir siz nasıl vicdanınız el veriyor orada kadınlar falan da hele bir hokkabaz var o savcıyı tehdit ediyor ulan ne savcısın sen be, sen ne yürekli bir adammışsın sen ne dürüst ne aslan savcıymışsın be' diye konuştu.