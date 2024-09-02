Sinan Engin milyonlarca Beşiktaşlının hislerine tercüman oldu

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Sivasspor'u konuk etti.

Siyah-beyazlılar, Immobile ve Gedson'un golleriyle mücadeleyi 2-0 kazandı.

Bu sonuçla Beşiktaş, ligde 3'te 3 yaparak yoluna kayıpsız devam etti.

Kara kartalın golcüsü Ciro Immobile'nin Rey Manaj ile girdiği pozisyon sosyal medyada gündem oldu.

Immobile, Beşiktaş'ın kullandığı serbest vuruş öncesinde Rey Manaj'ı yere düşürdü.

Bazı kesim Immobile'nin kırmızı kart gördüğünü ifade ederken, diğer kesim de pozisyonda faul olmadığını belirtti.

SİNAN ENGİN BEŞİKTAŞLI TARAFTARIN HİSLERİNE TERCÜMAN OLDU

Yorumcu Sinan Engin, Immobile-Rey Manaj pozisyonu hakkında konuştu.

Pozisyon hakkında sert konuşan Engin, ''Hoca ve gibileri, bu sene Beşiktaş'ı durduramayacaksınız! Beşiktaş'a sosyal medyadan bakıp da algılarınızla ve yorumlarınızla Beşiktaş'ın önünü kesemeyeceksiniz. Immobile kırmızı falan değil! Ben yayıncı kuruluştaki hakemlere de bakacağım. Bakacağım onlara da ne söylüyorsunuz. Akıllı olun doğru karar verin hakemler! Orada yumruk tokat falan yok. Beşiktaş'ı algı ile durdurmaya çalışmayın. Alet olmayın. Ahmet Çakar alet olmuştur bu akşam!'' ifadelerini kullandı.

Sinan Engin'in bu sözlerine Beşiktaş taraftarlarından yanıt geldi.

Beşiktaş taraftarı, 'Sinan Engin milyonlarca Beşiktaşlı'nın hislerine tercüman oldu' yorumlarını yaptı.

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