Türkiye'de seçimler yaklaşırken Cumhurbaşkanı adayları da belli olmaya başladı. Ata ittifakının Cumhurbaşkanı adayı ise Sinan Oğan. Peki, Sinan Oğan kimdir? Sinan Oğan Cumhurbaşkanı adayı mı?

SİNAN OĞAN KİMDİR?

Sinan Oğan 1967 yılında Iğdır'da doğdu. Marmara Üniversitesi İİBF mezunu olup yüksek lisans çalışmasını aynı üniversitede tamamladı. Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Üniversitesi'nde (MGİMO) doktora yaptı. MO) doktora çalışmasını tamamlamıştır. İleri düzeyde Rusça ve akademik düzeyde İngilizce bilmektedir. Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünde araştırma görevlisi, Azerbaycan Devlet Ekonomi Üniversitesinde öğretim görevlisi ve Dekan Yardımcısı olarak görev yaptı. TİKA Azerbaycan Temsilcisi oldu. Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM) Rusya Ukrayna Araştırmaları Masası Başkanlığı yaptı. TÜRKSAM'ı kurdu ve Başkanlığını yaptı.

SİNAN OĞAN'IN SİYASİ KARİYERİ

2011 Türkiye genel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Iğdır milletvekili seçildi. 26 Ağustos 2015 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden ihraç edildi. Açtığı davayı kazanarak 2 Kasım 2015 tarihinde ihraç edildiği MHP'ye geri döndü.10 Mart 2017 tarihinde Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Isparta Milletvekili Nuri Okutan ile birlikte MHP'den tekrar ihraç edildi.

SİNAN OĞAN NE DEDİ?

Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan konuşmasında şunları söyledi:

"Dünyada hiçbir güç ve kuvvet bizi asla yenemez. Bugün burada toplanan kalabalık yörük çadırının ateşini yakmıştır. Bu ateş tüm Türkiye saracaktır.

Sayın Genel Başkanımız Ümit Özdağ'ın söylediği ve bugün Türkiye için demografik bir tehdide dönüşmüş sığınmacı sorununu Türkiye'ye bunları getiren AKP iktidarı çözebilir mi? Onun müsebbiblerinden biri olan HDP ile kol kola giren Millet İttifakı bunu çözebilir mi? Ya 13 milyon sığınmacıyı kabul edeceksiniz ya da geleceksiniz beraber yürüyeceğiz.

Elbette ki sahada daha çok konuşacağız. Bizim arkamızda para babaları yok, dış güçler yok. Ne ABD ne Rusya ne Çin; her şey Türklük için. Biz size güveniyoruz.

Ne mutlu Türküm yazısını kaldıranlara da buna sessiz kalanlara öyle bir bağıracağız ki sandıklar, 'Ben Türk'üm hakkımı çiğnetmeyeceğim' diyeceğiz yorulmayacağız, çalışacağız.

Bugün bir seçim karşısındayız. Bize televizyonlar ambargo uyguluyor, her türlü devlet imkanları kısıtlanıyor. Yılmayacağız mücadeleye devam edeceğiz.

Hep birlikte zafere gideceğiz."