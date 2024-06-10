Sinan Oğan muhalefeti hedef aldı: Özel Özel partimizin adını kullanıyor

Türkiye İttifakı Partisi'nin lideri Sinan Oğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik eleştirilerde bulundu.

"ÖZGÜR ÖZEL PARTİMİZİN ADINI KULLANMAYA BAŞLADI"

Oğan, Partisi İl Başkanlığı açılışlarında yaptığı konuşmada, "Biz, Türkiye'nin siyasi atmosferini değiştirmek için buradayız. Partimizin adı Türkiye İttifakı Partisi. Bu isim, Türkiye İttifakı Partisi üyeleri ve Türk Milleti tarafından belirlenmiş bir isimdir. Ancak son zamanlarda, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partimizin adını kullanmaya başladı, çünkü bu adı önemsiyorlar" şeklinde konuştu.

İKTİDARIN EKONOMİ POLİTİKALARI HAKKINDA NE DEDİ?

Ekonomi politikalarına da değinen Oğan, "Ancak bugün, ekonomi politikaları doğru bir şekilde yürütülüyor. Ancak en azından bir yıllık zorlu bir süreçten geçiyoruz ve bu süreç maalesef vatandaşlarımızı olumsuz etkiliyor" şeklinde ifadeler kullandı.

"CİDDİ BİR HAZIRLIK İÇİNDEYİZ"

Oğan ayrıca, 2028 seçim sürecine yönelik hazırlıklara da atıfta bulunarak, "Parti olarak 2028 sürecinde cumhurbaşkanlığı, parlamento ve sonrasında da belediyeler için ciddi bir hazırlık içindeyiz" dedi.