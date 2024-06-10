Sinan Oğan muhalefeti hedef aldı: Özel Özel partimizin adını kullanıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sinan Oğan muhalefeti hedef aldı: Özel Özel partimizin adını kullanıyor

Kocaeli’de Türkiye İttifakı Partisi'nin il binasının açılışında konuşan Sinan Oğan parti ismi nedeniyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i eleştirdi. Oğan, “Bazı siyasi partilerin ismimize atıfla ismimizi kullandıklarını görüyoruz ki başta da Sayın Özgür Özel, Türkiye İttifakı ismini sık sık kullandığını görüyoruz" dedi. Oğan, Cumhur İttifakı'nı destekleme sürecine ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Türkiye İttifakı Partisi'nin lideri Sinan Oğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik eleştirilerde bulundu.

"ÖZGÜR ÖZEL PARTİMİZİN ADINI KULLANMAYA BAŞLADI"

Oğan, Partisi İl Başkanlığı açılışlarında yaptığı konuşmada, "Biz, Türkiye'nin siyasi atmosferini değiştirmek için buradayız. Partimizin adı Türkiye İttifakı Partisi. Bu isim, Türkiye İttifakı Partisi üyeleri ve Türk Milleti tarafından belirlenmiş bir isimdir. Ancak son zamanlarda, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partimizin adını kullanmaya başladı, çünkü bu adı önemsiyorlar" şeklinde konuştu.

İKTİDARIN EKONOMİ POLİTİKALARI HAKKINDA NE DEDİ?

Ekonomi politikalarına da değinen Oğan, "Ancak bugün, ekonomi politikaları doğru bir şekilde yürütülüyor. Ancak en azından bir yıllık zorlu bir süreçten geçiyoruz ve bu süreç maalesef vatandaşlarımızı olumsuz etkiliyor" şeklinde ifadeler kullandı.

"CİDDİ BİR HAZIRLIK İÇİNDEYİZ"

Oğan ayrıca, 2028 seçim sürecine yönelik hazırlıklara da atıfta bulunarak, "Parti olarak 2028 sürecinde cumhurbaşkanlığı, parlamento ve sonrasında da belediyeler için ciddi bir hazırlık içindeyiz" dedi.

Son Haberler
Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı: Erkeklere hasret kaldım Magazin
Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı: Erkeklere hasret kaldım
Tacizci müdür kız imam hatip lisesine tayin oldu. Kurda kuzu teslim etmişler Gündem
Tacizci müdür kız imam hatip lisesine tayin oldu. Kurda kuzu teslim etmişler
Hasat bir hafta erken başladı. Fiyatı 80 TL’ye çekildi Yaşam
Hasat bir hafta erken başladı. Fiyatı 80 TL’ye çekildi
Şüpheli motosiklet çalıntı çıktı Yerel Haberler
Şüpheli motosiklet çalıntı çıktı
İYİ Parti’den AKP’ye geçecek 4 vekilin isimleri sızdı! Ankara’yı sallayan bomba iddia Gündem
İYİ Parti’den AKP’ye geçecek 4 vekilin isimleri sızdı! Ankara’yı sallayan bomba iddia
Narkoçelik 22 operasyonu Yerel Haberler
Narkoçelik 22 operasyonu
Hamilelikte eksikliği çocukta ilerde zeka geriliğine neden oluyor. Uzmanlar uyardı Sağlık
Hamilelikte eksikliği çocukta ilerde zeka geriliğine neden oluyor. Uzmanlar uyardı