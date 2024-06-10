'Toprağımızı ipotek altına almak istiyorlar’ Özgür Özel’den flaş iddia

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bornova Kiraz Festivali’nde gerçekleştirdiği konuşmada, çiftçilerin yaşadıkları zorluklara dikkat çekti. Yunan ve İsrail sermayeli firmaların Türk çiftçilerine Ziraat Bankası'ndan daha uygun kredi verdiğini belirten Özel, "Amaç toprağımızı ipotek altına almak. Bu toprakları ordularıyla işgal edemeyenler topla, tüfekle zapt edemeyenler şimdi ipotekle toprak kazanmaya, topraklarımızı İsrail'e, Yunanistan'a katmaya gayret gösteriyorlar" açıklamasında bulundu.

Türkiye’nin son 20 yılda Hollanda büyüklüğünde tarım toprağını kaybettiğini ifade eden Özel, “Her yerde Yunan sermayeli ya da İsrail sermayeli firmalar en uygun tarım kredisini veriyorlar bu son dere strateji bir adım. Ziraat Bankası kötü yönetiliyor. Zenginlere düşük faizli kredi veriyor, çiftçiye gelince kuyruk var. Birkaç kişi ya faydalanıyor ya da faydalanamıyor.” ifadelerini kaydetti.

Bu durumda, Yunan ve İsrail bankalarının Ziraat Bankası’ndan daha uyguna kredi verdiğini belirten Özel, amacın Türkiye topraklarını ipotek altına akmak olduğunu söylerken “Bu toprakları ordularıyla işgal edemeyenler topla, tüfekle zapt edemeyenler şimdi ipotekle toprak kazanmaya, topraklarımızı İsrail'e, Yunanistan'a katmaya gayret gösteriyorlar.” dedi.

Özel, yaptığı konuşmada, Türkiye’yi yönetenlere seslenerek, “Kendi çiftçine sahip çıkmazsan, ona uygun kredi vermezken, borçlarını ödeyemeyecek duruma gelenlerin faizini silmezsen, günü geldiğinde onu başkalarına ipotek ettirirsen esas beka sorunu budur. Biz bu beka sorununu görüyoruz ve çözmek için de kolları sıvayacağız.” ifadelerini kullandı.