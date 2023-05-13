Sinan Oğan'dan pazarlık iddialarına cevap: Kumpaslara, algı oyunlarına papuç bırakmayız

Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada seçimin ikinci tura kalması gerektiğini söylemişti. Oğan, çok tartışılan bu sözleri ile ilgili Gazeteci Bahar Feyzan’ın yayınında ikinci turda destekleyecekleri adaydan talepleri olacağını söylemişti.

Feyzan’ın yayınında, ikinci turda destekleyecekleri adaydan talepleri olacağını söyleyen Oğan, ikinci turda destekleyecekleri adayı kendisine imza vermiş, oy atmış, desteklemiş kişilerle yapacağı istişare ile karar vereceğini ve bakanlık gibi talepleri de olacağını söylemişti.

Konuya ilişkin bir mesaj paylaşan Ümit Özdağ, "Zafer Partisi ve ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Dr. Sinan Oğan’ın tercihi birinci turda Sinan Oğan’ın kazanmasıdır. Eğer Sinan Oğan kazanamaz ve ikinci turda Millet ve Cumhur ittifakları kalır ise bize gelecek tekliflere Atatürk çizgisinde Türk milliyetçisi tabanın duruşu çerçevesinde şöyle cevap vereceğiz." diyerek mesajını şöyle sürdürdü:

1) HDP/ HÜDA-PAR’a ne taviz verdiniz? Bunları geri alacaksınız.

2) Anayasa’nın ilk 4 maddesi ve Türklük tanımının yapıldığı 66. Madde değişmeyecek.

3) Devlet tarikat ve cemaatlerden geri alınacak.

4) FETÖ ile mücadele edilecek.

5) PKK ile mücadele edilecek,

6) 13 milyon sığınmacı ve kaçak vatanlarına geri dönecekler.

7) Parlamenter sisteme geçiş süreci başlayacak. Bu ilkeler çerçevesinde mutabakat sağlanmaz ise başka hiç bir hususu konuşmaya gerek yok. Ne Zafer Partisi ne ATA ittifakı birleşenleri ne Sinan Oğan Atatürk Cumhuriyeti konusunda pazarlık yapmaz. Atatürk Cumhuriyetini mücadele için vücudunu siper eder. Şartlarımızın kabul edildiği noktada sorumluluk üstlenmeyi konuşuruz. Pazarlık görmek isteyenler. 6’lı masanın iç makam pazarlıklarına, HDP’lilerin pazarlık açıklamalarına, Cumhur İttifakı ile HÜDA-PAR pazarlığına baksınlar. Yaşasın Cumhuriyet."

Özdağ'ın açıklamasını alıntılayan Oğan ise şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli hocam Ümit Özdağ aynen sizin yazdığınız gibi bir ilkeler çerçevesinde bakıyoruz meseleye.

Seçimin son günü bizim açıklamalarımızı kesip biçip bazı odakların manipüle ettiğini görüyorum. Biz pazarlığı Amerika’yla, Rusya ile PKK veya PYD ile veya FETÖ ile veya ne olduğu belirsiz kişi veya kurumlarla yapmadık, yapmayız. Bizim hedefimiz ikinci tura kalmaktır. Şayet kalamazsak ve bizim kritik bir rol üstlendiğimiz bir sonuç orataya çıkarsa biz ilkeler pazarlığı yaparız. Bulunacağımız yerde Yediemin oluruz, bu ülkenin sigortası oluruz.

Biz kumpaslara, algı oyunlarına papuç bırakmayız. Biz kazanacağız, Türkiye kazanacak inşallah. Tohum saç, bitmezse toprak utansın!

Hedefe varmayan mızrak utansın!

Hey gidi Küheylan, koşmana bak sen!

Çatlarsan, doğuran kısrak utansın!"

Bu açıklamasının ardından bir mesaj daha paylaşan Oğan, Twitter’daki muhalif seçmenlere seslenerek, "Seçimlere bir gün kala konuşmalarımı bağlamından koparıp bize haksız itham ve saldırılarda bulunduğunuza göre seçimlerin ikinci turunda bizim seçmen tabanımızın desteğine ihtiyaç duymayacaksınız sanırım. Şu ana kadar Cehennemin kapılarını kapatacağız” sözü sizin için bir anlam ifade etmiyor sanırım. Eğer biz ikinci tura kalamazsak bizim seçmen tabanını şimdiden küstürerek ikinci turda çok kıymetli olacak Sinan Oğan seçmen tabanını ikna etmeniz gerekmeyecek mi?" diye yazdı.