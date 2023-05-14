Sinan Oğan'dan kafaları karıştıran paylaşım

ATA İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Sinan Oğan’dan sosyal medyada kafaları karıştıracak bir paylaşım geldi.

Oğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Payız is coming” ifadesini kullandı.



Sinan Oğan devem eden Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AA verilerine göre yüzde 5,32 oranında oy alıyor.

Oğan’ın bu paylaşımı ise kafaları karıştırdı. Oğan’ın daha önce Erdoğan’ın kendisine yönelik “Saymaya gerek bile yok” ifadeleri için “Cüceyi payız sayarlar” verdiği yanıta gönderme yapmış olabileceği iddia edildi.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı seçimindeki rakipleri için kullandığı “Bir tarafta bölücülerin ‘Yürü Kemal’i’ var. Öte tarafta ‘Gel Muharrem’ bulunuyor. Beri taraftakini saymaya gerek bile yok” sözlerine ilk yanıt Sinan Oğan’dan geldi.

Twitter hesabından Erdoğan’ın sözlerine ilişkin bir haberi paylaşan Oğan, şöyle yazdı:

“Sevgili Türk Milleti, Türk milliyetçileri ve Atatürkçülerin Adayı Sinan Oğan için Sn. Erdoğan ‘saymaya gerek bile yok’ demiş. Bu bakış açısı aslında bunların bilinçaltının tezahürüdür. Bunlara göre Türk milliyetçilerinin oyu ‘zaten çantada kekliktir’ ama Sn. Erdoğan 14 Mayıs’ta çantada ne olduğunu iyi görecektir. Unutma Sn. Erdoğan; ‘Cüceyi payız sayarlar’”

PAYIZ NE DEMEK?

Payız Osmanlıca kökenli bir kelimedir. Payız kelimesinin anlamı güz,sonbahar anlamına geliyor. Bilindiği üzere Millet İttifakı'nın seçim mottosu 'Baharlar Gelecek' sloganıydı.