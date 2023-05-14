Sinan Oğan'dan kafaları karıştıran paylaşım

Sinan Oğan sosyal medya hesabından kafaları karıştıran bir paylaşımda bulundu.

Sinan Oğan'dan kafaları karıştıran paylaşım

ATA İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Sinan Oğan’dan sosyal medyada kafaları karıştıracak bir paylaşım geldi.

Oğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Payız is coming” ifadesini kullandı.

ogankeps.jpg
Sinan Oğan devem eden Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AA verilerine göre yüzde 5,32 oranında oy alıyor.

Oğan’ın bu paylaşımı ise kafaları karıştırdı. Oğan’ın daha önce Erdoğan’ın kendisine yönelik “Saymaya gerek bile yok” ifadeleri için “Cüceyi payız sayarlar” verdiği yanıta gönderme yapmış olabileceği iddia edildi.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı seçimindeki rakipleri için kullandığı “Bir tarafta bölücülerin ‘Yürü Kemal’i’ var. Öte tarafta ‘Gel Muharrem’ bulunuyor. Beri taraftakini saymaya gerek bile yok” sözlerine ilk yanıt Sinan Oğan’dan geldi.

Twitter hesabından Erdoğan’ın sözlerine ilişkin bir haberi paylaşan Oğan, şöyle yazdı:

“Sevgili Türk Milleti, Türk milliyetçileri ve Atatürkçülerin Adayı Sinan Oğan için Sn. Erdoğan ‘saymaya gerek bile yok’ demiş. Bu bakış açısı aslında bunların bilinçaltının tezahürüdür. Bunlara göre Türk milliyetçilerinin oyu ‘zaten çantada kekliktir’ ama Sn. Erdoğan 14 Mayıs’ta çantada ne olduğunu iyi görecektir. Unutma Sn. Erdoğan; ‘Cüceyi payız sayarlar’”

PAYIZ NE DEMEK?

Payız Osmanlıca kökenli bir kelimedir. Payız kelimesinin anlamı güz,sonbahar anlamına geliyor. Bilindiği üzere Millet İttifakı'nın seçim mottosu 'Baharlar Gelecek' sloganıydı.

İlgili Haberler
Sinan Oğan'ın oy kullandığı sandıktan Kılıçdaroğlu çıktı
Sinan Oğan'ın oy kullandığı sandıktan Kılıçdaroğlu çıktı
Sinan Oğan: Şimdi sandıklara sahip çıkma zamanı
Sinan Oğan Ankara'da oyunu kullandı
Sinan Oğan Ankara'da oyunu kullandı
Sinan Oğan'dan pazarlık iddialarına cevap: Kumpaslara, algı oyunlarına papuç bırakmayız
Öne Çıkanlar
Cumhurbaşkanlığı seçimini Erdoğan mı kazandı? Erdoğan seçim sonuçları için ne dedi?
Cumhurbaşkanlığı seçimini Erdoğan mı kazandı? Erdoğan seçim sonuçları için ne dedi?
Cumhurbaşkanlığı seçimini Kılıçdaroğlu mu kazandı? Kılıçdaroğlu seçim sonuçları için ne dedi?
Cumhurbaşkanlığı seçimini Kılıçdaroğlu mu kazandı? Kılıçdaroğlu seçim sonuçları için ne dedi?
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde son durum ne? Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı önde?
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde son durum ne? Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı önde?
Oy kullandığım sandıkta kim kazandı? Oy kullandığım sandık sonucunu nasıl öğrenirim?
Oy kullandığım sandıkta kim kazandı? Oy kullandığım sandık sonucunu nasıl öğrenirim?
Seçim yasağı kalktı mı? YSK seçim yasağını kaldırdı mı?
Seçim yasağı kalktı mı? YSK seçim yasağını kaldırdı mı?
Seçim yasakları kaçta bitecek? Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Seçim yasakları kaçta bitecek? Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Son Haberler
Motosikletlinin öldüğü kazada, otomobilin sürücüsü başkası çıktı Güncel
Motosikletlinin öldüğü kazada, otomobilin sürücüsü başkası çıktı
Cumhurbaşkanlığı seçimini Erdoğan mı kazandı? Erdoğan seçim sonuçları için ne dedi? Keşfet
Cumhurbaşkanlığı seçimini Erdoğan mı kazandı? Erdoğan seçim sonuçları için ne dedi?
Cumhurbaşkanlığı seçimini Kılıçdaroğlu mu kazandı? Kılıçdaroğlu seçim sonuçları için ne dedi? Keşfet
Cumhurbaşkanlığı seçimini Kılıçdaroğlu mu kazandı? Kılıçdaroğlu seçim sonuçları için ne dedi?
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde son durum ne? Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı önde? Keşfet
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde son durum ne? Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı önde?
İtalya'da kısmi yerel seçimler yapılıyor Dünya
İtalya'da kısmi yerel seçimler yapılıyor
Kuşadası'na dev kruvaziyerle 4 bin 200 turist geldi Ekonomi
Kuşadası'na dev kruvaziyerle 4 bin 200 turist geldi
Erdoğan’ın oy kullandığı sandıkta kazanan belli oldu Güncel
Erdoğan’ın oy kullandığı sandıkta kazanan belli oldu