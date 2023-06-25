Sınav bitti, peki ya sonra?

Merhaba değerli okurlarım,

İki gün süren YKS sürecinin sonuna geldik. Bir yıldan fazladır hazırlandığınız bu sınavı artık geride bıraktınız.

Bundan sonraki süreç stresten kurtulup rahatlamaya yönelik aktiviteler yapma zamanı.

Artık üniversite sınavını değil, üniversitenin kendisini düşünmeye başlayabilirsiniz. Unutmayın, bugünümüzü mahveden iki şey var. Birincisi geçmişle ilgili pişmanlıklarımız, ikincisi gelecekle ilgili kaygılarımız.

Peki, tercih dönemine kadar olan süreyi nasıl değerlendirebiliriz?

Konunun uzmanı Psikolog Ayça Attay’la sizler için konuştum. İşte Attay’ın önerileri:

1-Kendinizi Ödüllendirin: Sınavın ardından kendinizi ödüllendirmek için bir şeyler yapın. Örneğin, Kısa süreli bir tatil planlayın. Bu arkadaşlarınızla veya ailenizle olur. Başarılarınızı kutlamak ve barındırmak için bu zamanı kendinize ayırın.

2-Hobilerinize Zaman Ayırın: Sınav stresinden uzaklaşmak için hobilerinize zaman ayırın. Müzik dinlemek, resim yapmak, spor yapmak, kitap okumak gibi gezilerle rahatlamanızı sağlar. Hobilerinize devam, sınav sürecinde yoğunlaştığınız akademik çalışmalardan uzaklaşmanıza yardımcı olur.

3-Aile ve Arkadaşlarla Vakit Geçirin: Sınav sonrası rahatlamak için aile ve arkadaşlarınızla birlikte zaman geçirin. Onlarla keyifli etkinlikler yapın, sohbet edin veya birlikte dışarı çıkın. Sosyal bağlantılarınızı kalıcı ve uzun süreli bir güç olmak sizi rahatlatacaktır.

4-Doğa ile İç İçe Olun: Doğa yürüyüşleri, piknikler veya tatil gezileri gibi doğal ortamlarda vakit geçirmek stresi yaşamak yardımcı olabilir. Doğada dolaşmak, tazelik hissini verir ve zihninizi dinlendirir. Doğal güzelliklerin tadını çıkarın.

5-Egzersiz Yapın: Fiziksel etkinlik, stres üzerinde etkili bir yol. Yürüyüş, koşu yapmak, yoga veya spor salonuna gitmek gibi egzersizler yaparak rahatlama sağlayabilirsiniz. Endorfin salgılaması, enerji tavanının yükselmesini ve zihinsel rahatlama sağlar.

6-Meditasyon ve Nefes Egzersizleri Yapın: Meditasyon ve nefes egzersizleri, zihni sakinleştirerek stresi azaltmakta yardımcı olur. Basit nefes egzersizleriyle çalışma sağlayabilirsiniz. Bunlar zihinsel ve duygusal dengeyi geri kazanmanıza yardımcı olur.

7-Geçiş Zamanı Ayırın: Sınav stresinden uzaklaşmak için kendinize zaman ayırın. Yalnız kalabileceğiniz, dinlenip düşünebileceğiniz bir ortam yaratabilirsiniz.

Uzman Psikolog Ayça Attay, meslek seçimine gelindiğinde ise dikkat edilmesi gereken öncelikler nelerdir, sorusuna şöyle cevap veriyor.

Rahatlamaya yönelik aktivitelerin yanı sıra üniversite ve meslek seçmek için araştırmalara da başlayabilirsiniz.

Meslek seçerken nelere dikkat etmelisiniz:

1-İlgileriniz ve Tutkularınız: Kendinizi en çok hangi düşüncelerinizi güdülü hissediyorsunuz, ilgi duyduğunuz ve tutkulu olduğunuz alanlar hangileri? İlgi alanlarınıza ilişkin konularla ilgili bir meslek seçmek, uzun vadede daha mutlu ve tatmin olmanızı sağlayacaktır.

2-Yetenekleriniz ve Güçlü Yönleriniz: Hangi alanlarda yetenekli olduğunuzu düşünüyorsunuz? Yetenekli olduğunuz ve kendinizi güçlü olarak nitelendirdiğiniz özelliklere göre meslek seçmeniz daha mutlu olmanızı sağlayacaktır.

3-Meslekler Hakkında Araştırma Yapmak: Farklı meslekleri ve kariyer bilgilerini araştırarak, ilgili gerekliliklerini ve çalışmayı incelemek önemlidir. İlgilendiğiniz meslekler hakkında okuyun, bilgi alın, iş tanıtımlarını ve meslektaşlarını gözlemleyin.

4-Eğitim ve Kariyer İmkânları: Seçtiğin meslekte eğitimlerini ön planda tut ve kariyer imkânlarını göz önünde bulundur. Eğitim süreci, zaman ve maliyet açısından sizin için uygun mu? Seçtiğiniz meslekte nasıl ilerleyebilirsiniz.

5-İş Deneyimi ve Stajları: Meslekleri daha iyi anlamak için staj veya iş deneyimi fırsatlarından yararlanın. Gerçek iş ortamını sona erdirmek deneyimlemek, size fikir verir ve sonuçta kariyer hedeflerinizi netleştirmenize yardımcı olur.

Severek mutlu olacağınız işleri yapmanız dileğiyle.