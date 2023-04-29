Sincarlı Ezidiler, terör örgütü PKK yüzünden evlerine dönemiyor

Irak'ın Duhok kentindeki kamplarda kalan Ezidiler, Musul'a bağlı Sincar ilçesindeki terör örgütü PKK varlığı nedeniyle evlerine dönemediklerini söyledi.

Sincarlı Ezidiler, terör örgütü PKK yüzünden evlerine dönemiyor

Duhok’taki Şarya Kampı’nda kalan Ezidiler, AA muhabirine Sincar'da PKK'nın oluşturduğu güvenlik sıkıntıları anlattı.

Kamp sakini Ezidi Halid Hudada, Sincar'a dönmeyi çok istediklerini ancak ilçedeki durumun normale dönmediğini belirterek, "Sincar'daki silahlı grupları, (PKK) oradaki istikrarsızlık ve güvensizliğin temel nedeni olarak görüyoruz." dedi.

Hudada, "Ezidi sığınmacılar bu şekilde evlerine dönemez. Evlerimiz yıkıldı ve bir şeyimiz kalmadı orada. Bağdat hükümetinin buradaki sığınmacıların durumundan haberi yok ve sorunlarımızla ilgilenmiyor." diye konuştu.

Sincar’ın Sinun nahiyesinden gelen Kasım Halas da zorlu kamp şartları altında yaşadıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

Sincar'da durum normale döner ve Peşmerge oraya giderse biz de döneriz. Kamplarda çok yıprandık. Sıcak yaz günleri de önümüzde ve serinlemek için klimalarımız yok. Klima alacak paramız yok.

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"PKK, SİNCAR'DA BİR ÇOCUĞU EVİNİN ÖNÜNDE ÖLDÜRDÜ"

Kamp sakini Hane Mişko da kamptaki zor şartlar nedeniyle geçen yıl bir oğlunu kaybettiğini ve Sincar'da PKK'nın çocukları öldürdüğünü aktardı.

Mişko, şöyle konuştu:

PKK korkusundan Sincar'a dönemiyoruz. Irak hükümeti isterse PKK'yı Sincar'dan çıkarabilir. PKK çok tehlikelidir. Çocuklarımızı kaçırıyor. PKK, Sincar'da bir çocuğu evinin önünde öldürdü. PKK topraklarımızı ve tarlalarımızı işgal etti. Buna karşı da bizim elimizden bir şey gelmiyor.

PKK, IŞİD'İ BAHANE EDEREK BÖLGEYE KONUŞLANDI

PKK, terör örgütü IŞİD'in saldırılarını bahane ederek 2014 sonrası Suriye ve Kandil'den getirdiği teröristlerle başta Sincar Dağı olmak üzere birçok bölgede kamp kurup varlık göstermeye başlamıştı.

Kasım 2015'te Sincar ilçe merkezi ve çevresini IŞİD’ten geri alan Peşmerge güçleri, Irak merkezi hükümetine bağlı birliklerin Ekim 2017'de Sincar'a konuşlanması sonrası bölgeden çekilirken PKK da buradaki faaliyetlerini artırmıştı.

Bağdat ve Erbil yönetimleri, 9 Ekim 2020'de terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını da kapsayan bir anlaşma imzalamıştı. Ancak Sincar Anlaşması hala uygulamaya konulmadı.

(AA)

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