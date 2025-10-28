Sındırgı ilçesinde dün akşam saat 22.48'de meydana gelen şiddetli deprem, bazı yapıların hasar görmesine neden oldu. İlçeye bağlı kırsal Işıklar Mahallesi'nde ikamet eden İbrahim Erbaş'ın ahırı da bu depremde kısmen yıkıldı.

Yıkılan ahırına koşan Erbaş, hayat arkadaşı olarak gördüğü eşeği Kadife'nin molozların altında, baygın halde kaldığını fark etti. Çevresindekilerden hemen yardım isteyen Erbaş, komşularıyla birlikte yaklaşık 1 saat süren zorlu bir çalışmanın ardından Kadife'yi enkazdan sağ salim çıkarmayı başardı. Kurtarma anlarını anlatırken Erbaş, derin duygusal anlar yaşadı.

"KURTARINCA ÇOK SEVİNDİM VE DUYGULANDIM, DÜNYALAR BENİM OLDU"

İbrahim Erbaş, depremi çok şiddetli hissettiklerini belirtti. Evden dışarı çıktıktan sonra çevredeki zararı kontrol etmeye başladığını ifade eden Erbaş, "Diğer evime geldiğimde ahırımın yıkıldığını gördüm. Bu sırada eşeğimin de baygın halde enkazda kaldığını fark ettim." dedi.

Kadife'yi tek başına kurtarmakta zorlanınca komşularından yardım istediğini anlatan Erbaş, yaşadığı o anları şöyle dile getirdi:

"Benimle beraber arkadaşlarım büyük mücadele verdiler. Allah hepsinden razı olsun. Eşeğim enkazın altındaydı. Yaklaşık 1 saat direndik. Sonunda başardık. O da can taşıyor. Benim için çok değerli. Her işimde yükümü paylaşıyor, sürekli yanımda. Kurtarınca çok sevindim ve duygulandım.

Dünyalar benim oldu. Yaklaşık 10 yıldır küçüklüğünden beri benimle beraber. O benim her işimi görür. Allah ondan da razı olsun. Kadife benim için kıymetli. Yüküme ortak oluyor. O olmasa ben yük falan taşıyamam. Hem iş arkadaşım hem de yoldaşım oluyor. Ona bir şey olsaydı çok üzülürdüm."

Bu dramatik kurtarma hikayesi, depremin yarattığı zorlukların yanında, insan ve hayvan arasındaki güçlü bağı da gözler önüne serdi.