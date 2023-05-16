Sindirim sistemine iyi gelen bitkiler hangileridir

Üvez ağacının meyvesini sıcak suda 10 dakika bekletip suyunu içebilirsiniz.

Ebegümeci ve ısırgan yapraklarını kavurarak hazırlanan yemek mideyi rahatlatır.

Ayva yiyebilir, çekirdeklerini kaynatıp suyunu içebilirsiniz.

Kakuleyi kaynatıp içebilirsiniz.

Kuru soğanı közde pişirerek soğutarak, yemeklerden 1-2 saat önce yiyebilirsiniz.

Daş otunu sıcak su ile çay gibi hazırlayarak içebilir, bitkinin gövdesini yiyebilirsiniz.

Kantaron çiçeklerini zeytinyağında 1 hafta bekleterek süzebilir ve ülserden korunmak için sabahları aç karnına birer kaşık içebilirsiniz.

Acı marulun kökünde ve gövdesinde bulunan süt, mide rahatsızlıklarına ve hazımsızlığı iyi gelir. Kurutulmuş acı marul yaprakları ve kökü safra kesesinin faaliyetini hızlandırır, hazmı kolaylaştırılır. Acı marulda idrar söktürme özelliği olduğu gibi, mide nezlesine de iyi gelir. Ayrıca kanamalarda da iyi bir dindiricidir.

Adaçayı yapraklarından elde edilen toz mide suyunu tanzim eder, iştahsızlığı önler.

Anason tohumlarının yenmesi mide ekşimesini önler. Anason tohumlarından elde edilen anason yağı mide rahatsızlıklarına iyi gelir.

Andız otu kökünden yapılan çay, mide rahatsızlıklarına çok iyi gelir, mideyi kuvvetlendirir, balgam söktürür. Üzüm şırasının içinde bir ay bekletilen andız otu, mide rahatsızlıklarına iyi gelir.



Yemekleriniz ve salatalarınızda zeytinyağı kullanın.Zeytinyağı mide içi zarını korur ve güçlendirir.

Salçasız pişirilen bamya yemeği mideyi rahatlatacaktır.

Maydanozun suyu çıkartılır ve suyuna limon sıkılarak kırk gün süreyle, günde üç defa, yemeklerden sonra bir çay bardağı alınır.

Kudret narını zeytinyağı içinde bekletip yanma, ekşime, gastrit ve ülserde birer kaşık içebilirsiniz.

Armut hazmı kolaylaştırır ama kendisinin hazmı kolay değildir. Midesi sorunlu olanlar elma gibi ısırarak yemek yerine suyunu tercih etmelidir. Armuttan en iyi şekilde yararlanmak isteyenler, yemeklerden önce yemelidir.

Aşk otu (kurutulmuş) otu toz haline getirilir. 1 çay kaşığı 1 bardak sirkeye konularak içilir. Mide ve bağırsak gazlarını giderir.

Biber, mide salgısını çoğaltır.

Ayva da mideyi kuvvetlendirir.

Cevizin taze dallarının kabukları, meyvelerinin kabukları ile karıştırılıp kaynatılırsa mideyi kuvvetlendirir.

Domates mide rahatsızlıklarına iyi gelir.

Ebegümeci mide şikayetlerini düzeltir.

Havuç, lahana, limon, üzüm, elma, ananas mide asitlenmesi ve ülsere iyi gelir.

Hurmadan (taze) yapılan şurup, karın ağrılarına ve mide kramplarına iyi gelir.

Kimyon ve kişniş mide ve bağırsak gazlarını yok eder.

Lahana çiğ olarak mide ülserine iyi gelir.

Mandalina, spazma iyi gelir.

Melek otu mideye canlılık kazandırır. Melek otu mide zayıflığına iyi gelir. Mide ifrazatını arttırır.

Meşe ağacı kabuklarından yapılan çay, mide ve bağırsak kanamalarını iyileştirir.

Meyan kökü şurubu mide ve bağırsak gazlarına çok iyi gelir. Mide ve oniki parmak bağırsağı ülserlerine karşı etkilidir.

Nane çayı içildiğinde mide ve bağırsak rahatsızlıklarına iyi gelir. Mide ve bağırsak gazlarını yok eder.

Soğan ve üzüm üril asiti yok eder.

Tarhunotu, limon, elma, domates mide ekşimelerine iyi gelir.

Yaban mersini meyveleri mide nezlesine çok iyidir. Mide gazını yok eder.

Ihlamur çayı balla karıştırılıp içildiğinde mide ülserine karşı etkili olur.

Isırgan otu özü metobolizma rahatsızlıklarının yanı sıra mide hastalıklarına iyi gelir. Yaprakları ile gövdesinden hazırlanan salatayla kür yapılırsa vücuda son derece yararlı olur.

Karanfil ağacından elde edilen yağ mideyi kuvvetlendirir.

Kiraz kanı temizler, mideyi kuvvetlendirir. Sindirim sisteminde meydana gelen ağrıları dindirir. Kanamaları giderir.

