İstanbul'da dehşet anları: Eski eşe sokak ortasında bıçaklı saldırı

İstanbul’un Avcılar ilçesine bağlı Denizköşkler Mahallesi’nde Doğan Y. isimli erkek, alacak verecek meselesi sebebiyle anlaşmazlık yaşadığı öne sürülen eski eşi Ö.Y.’ye konuşmak istediğini söyledi.
Bunun üzerine sokağa gelen Ö.Y., Doğan Y.’nin birlikte yaşadığı E.Ç. adlı kadınla tartışmaya başladı.
Kısa sürede büyüyen tartışma sonucu Ö.Y., eski eşi Doğan Y.’yi bıçakla alnından ve sol bacağından yaraladı.
Ardından Ö.Y.’ye saldırarak yere düşüren E.Ç. ve yaralı Doğan Y., boğazını sıkarak kalkmaması için kadını kollarından tuttu.
Bu sırada aracıyla yoldan geçen bir kişi, kadının yardım çığlıkları üstüne otomobilini durdurdu.
Duruma müdahale eden ve ikiliyi ayıran şahısın bildirmesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Doğan Y.’yi hastaneye kaldırdı.
E.Ç. ile Ö.K. ise polis ekiplerine teslim edildi.
Olaya ilişkin başlatılan sürdüğü öğrenildi.
O ANLAR KAMERADA
Öte yandan sokak ortasında yaşanan arbede anları çevrede bulunanların cep telefonu kameralarına yansıdı.