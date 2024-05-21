İstanbul'da dehşet anları: Eski eşe sokak ortasında bıçaklı saldırı

Kaynak: DHA
İstanbul'da dehşet anları: Eski eşe sokak ortasında bıçaklı saldırı
Avcılarda Doğan Y., sokak ortasında eski eşi Ö.Y. tarafından başından ve bacağından bıçaklandı. Doğan Y. ile beraberindeki E.Ç. isimli kadın, ise Ö.Y.'yi yere yatırdı. Ö.Y. çevredekilerden yardım isterken yaşananlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul’un Avcılar ilçesine bağlı Denizköşkler Mahallesi’nde Doğan Y. isimli erkek, alacak verecek meselesi sebebiyle anlaşmazlık yaşadığı öne sürülen eski eşi Ö.Y.’ye konuşmak istediğini söyledi.

Bunun üzerine sokağa gelen Ö.Y., Doğan Y.’nin birlikte yaşadığı E.Ç. adlı kadınla tartışmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen tartışma sonucu Ö.Y., eski eşi Doğan Y.’yi bıçakla alnından ve sol bacağından yaraladı.

Ardından Ö.Y.’ye saldırarak yere düşüren E.Ç. ve yaralı Doğan Y., boğazını sıkarak kalkmaması için kadını kollarından tuttu.

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Bu sırada aracıyla yoldan geçen bir kişi, kadının yardım çığlıkları üstüne otomobilini durdurdu.

Duruma müdahale eden ve ikiliyi ayıran şahısın bildirmesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Doğan Y.’yi hastaneye kaldırdı.

E.Ç. ile Ö.K. ise polis ekiplerine teslim edildi.

Olaya ilişkin başlatılan sürdüğü öğrenildi.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan sokak ortasında yaşanan arbede anları çevrede bulunanların cep telefonu kameralarına yansıdı.

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