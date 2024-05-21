İstanbul'da dehşet anları: Eski eşe sokak ortasında bıçaklı saldırı

Avcılarda Doğan Y., sokak ortasında eski eşi Ö.Y. tarafından başından ve bacağından bıçaklandı. Doğan Y. ile beraberindeki E.Ç. isimli kadın, ise Ö.Y.'yi yere yatırdı. Ö.Y. çevredekilerden yardım isterken yaşananlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.