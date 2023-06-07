Sindirimi kolaylaştıran şifalı bitki

Pek çok insan yemek yedikten sonra kolay sindiremez. İşte böyle bir durumda bir bitki devreye giriyor. İşte ayrıntılar…

Sindirimi kolaylaştıran şifalı bitki

Kuşdili adıyla da bilinen Biberiyenin, iğneye benzeyen kokulu yaprakları yazın toplanarak kurutulur. Biberiye süs bitkisi olarak da yetiştirilmektedir.

BİBERİYENİN YARARLARI NELERDİR

Sindirime faydalı bir besin olan Biberiye, mide ve bağırsakları uyararak hazmı kolaylaştırır. İdrarı ve bağırsak gazlarını söktürücüdür. Vücuda zindelik verir. Damar tıkanıklığını önlemeye yardımcı olur. Migren türü baş ağrılarını hafifletir, çarpıntıyı giderir.

Astım ve bronşite karşı faydalıdır. Kansızlığa ve sarılığa iyi gelir. Biberiye yağı romatizma olan yere sürülürse romatizma ağrılarını dindirir.. Biberiye Nasıl Kullanılır? Biberiyenin yaprakları, yapraklarından elde edilen yağı ve çiçekleri kullanılır. Cilt bakımı için de kullanılan biberiye cilde esneklik ve sıkılık verir. Bir litre kadar suya biberiye ve kekik yağı karıştırılıp cilde sürülürse, cildi temizler ve yumuşatır. Ayrıca sivilcelere de iyi gelir. Burkulan eklemlere ve deri yaralarına sürülürse faydası görülür..

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