Sinek avlayan turizm esnafı çareyi böyle buldu. Tatilcileri soyulacak soğan görüyorlardı

DOLULUK ORANINA GÖRE FİYAT İNİYOR
TÜRSAB Başkanı Başdanışmanı Hamit Kuk, erken rezervasyonlarla vatandaşa sunulan indirimli fiyatların rağbet gördüğünü fakat bu indirimlerin bitmesiyle beraber satışların da düşmeye başladığını söyledi. Kuk, Temmuz ve ağustosun en yüksek fiyatların olduğu dönem ama satışlar kötü gittiğini belirtti. Kuk, bu sebeple indirimlerin yeniden başladığını, seyahat acentası otele ‘satış gelmiyor, indirim yapalım’; dediğini söyleyerek, otelin doluluk durumuna göre de indirim oranı belirlediklerini ifade ederek, otelin doluluk oranı ne kadar düşükse indirim oranının da o kadar yükseldiğini belirtti.