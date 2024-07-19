Sinek avlayan turizm esnafı çareyi böyle buldu. Tatilcileri soyulacak soğan görüyorlardı

Sinek avlayan turizm esnafı çareyi böyle buldu. Tatilcileri soyulacak soğan görüyorlardı
Kaynak: Haber Merkezi

Sosyal medyada reklamlı içeriklerle vatandaşı çekmeye çalışan otellerde konaklama ücretlerinde yapılan indirim oranı yüzde 50’ye yükseldi.

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Sinek avlayan turizm esnafı çareyi böyle buldu. Tatilcileri soyulacak soğan görüyorlardı 1

Turizmcinin başlattığı bu kampanyadan faydalanmak isteyen vatandaşlar, grup rezervasyonu yaptırırlarsa indirim oranları daha da artabilme imkanına sahip. Antalya Kemer’de bulunan bir otelin iki kişi için her şey dahil 3 gece 4 gün tatil ücreti 18 bin lira düzeyindeyken, bu tutarın 12 bin 600 liraya düştüğü, Marmaris Turunç’ta bulunan bir otelin de ağustosta 4 gece 2 kişilik fiyatının yaklaşık 46 bin liradan 31 bin 400 liraya kadar indiği görüldü.

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Sinek avlayan turizm esnafı çareyi böyle buldu. Tatilcileri soyulacak soğan görüyorlardı 2

Son yıllarda enflasyonla beraber artış gösteren fiyatlar, turizm tarafına da yansıdı. 3 tarafı denizlerle çevrili turizm cenneti Türkiye’de vatandaşın tatil yapması bir hayal oldu.

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Sinek avlayan turizm esnafı çareyi böyle buldu. Tatilcileri soyulacak soğan görüyorlardı 3

DOLULUK ORANINA GÖRE FİYAT İNİYOR

TÜRSAB Başkanı Başdanışmanı Hamit Kuk, erken rezervasyonlarla vatandaşa sunulan indirimli fiyatların rağbet gördüğünü fakat bu indirimlerin bitmesiyle beraber satışların da düşmeye başladığını söyledi. Kuk, Temmuz ve ağustosun en yüksek fiyatların olduğu dönem ama satışlar kötü gittiğini belirtti. Kuk, bu sebeple indirimlerin yeniden başladığını, seyahat acentası otele ‘satış gelmiyor, indirim yapalım’; dediğini söyleyerek, otelin doluluk durumuna göre de indirim oranı belirlediklerini ifade ederek, otelin doluluk oranı ne kadar düşükse indirim oranının da o kadar yükseldiğini belirtti.

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Sinek avlayan turizm esnafı çareyi böyle buldu. Tatilcileri soyulacak soğan görüyorlardı 4

‘ACENTAYI YA DA OTELİ ARAYIN’

Peki, vatandaş bu indirimli fiyatlara nasıl erişebilecek Kuk’un açıklamalarına göre sosyal medyada bu indirimlere ilişkin görülen reklamların çoğu seyahat acentaları üzerinden sağlanıyor. Bu kampanyalardan yararlanmak isteyen vatandaşlar ise seyahat acentalarını arayarak kampanyalı oteller hakkında bilgi edinebiliyor ve rezervasyon yaptırabiliyorlar.

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Sinek avlayan turizm esnafı çareyi böyle buldu. Tatilcileri soyulacak soğan görüyorlardı 5

Bu indirimleri her otel yapmadığı için, hangi otellerin hangi tarih aralığında ve hangi oranlarda indirim yaptığı bilgisini, seyahat acentasının vatandaşa bilgi verdiğini söyledi. Grup rezervasyonu yaptıracaklara sunulan fiyatlar daha da inebiliyor. Vatandaş ayrıca, sosyal medyada gördüğü indirim reklamları üzerinden doğrudan oteli arayarak da doğru bilgiye ulaşabilir.

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Sinek avlayan turizm esnafı çareyi böyle buldu. Tatilcileri soyulacak soğan görüyorlardı 6

İNDİRİMLER BİR - İKİ HAFTAYLA SINIRLI

Diğer yandan, otellerin doluluklardaki düşüşü canlandırmak amacıyla başlattığı bu indirimlerin bir iki haftayla sınırlı kaldığı aktarılıyor. Fakat turizmciler, bu kampanyaların rağbet görmesi halinde indirimlere ağustosta da devam edeceklerinin mesajını verdi.

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Sinek avlayan turizm esnafı çareyi böyle buldu. Tatilcileri soyulacak soğan görüyorlardı 7

"İNDİRİMLKER SEZONU KURTARMAZ"

Kuk, konaklama ücretlerinin artışında yüksek enflasyon ve yüksek maliyetler olduğunu fakat çoğu otelin sezona ‘fahiş fiyatlarla’ çıktığını söyledi. Kuk, “Otellerde doluluklar yüzde 60-80 civarında. ‘Fiyat pahalı’ algısı oluştu, hem yerli hem de yabancılarda bu algı oluşmuş durumda. Bu saatten sonra sezon ortasında yapılan indirimler sezonu kurtarmaz. Önümüzdeki sene tüketici dostu fiyatlarla çıkmaları lazım.” Dedi.

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Sinek avlayan turizm esnafı çareyi böyle buldu. Tatilcileri soyulacak soğan görüyorlardı 8

YÜKSEK FİYAT UMUDU İNDİRİMİ KISA TUTTU

Hamit Kuk’un verdiği bilgilere göre, turizmciler hâlâ yüksek fiyatlardan oda satma umuduna devam ediyor. Bu sebepten bahsi geçen indirimlerin süresinin kısıtlı tutulduğunu anımsatan Kuk, “Oteller bir-iki hafta sonrası için indirimler sunuyor. Bu da ‘son dakikanın da son dakikası bir indirim’. Çünkü oteller beklentilerini yüksek tutuyorlar, iyi fiyattan satabileceklerini düşünüyorlar. Oysa, satışların daha etkili olması için indirim süresini uzun süreli vermeleri gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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Sinek avlayan turizm esnafı çareyi böyle buldu. Tatilcileri soyulacak soğan görüyorlardı 9

‘AYAKTA KALMAYA ÇALIŞIYORUZ’

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, turizmcinin zarar etmek pahasına fiyat azaltmak zorunda kaldığını söyledi. İşler, 2024’te yapılan Avrupa Şampiyonası’nın, Fransa’daki olimpiyatların, vergi vermeyen turizm maksatlı kiralık ev sorununun ve yerli turistin alım gücündeki düşüşün dolulukları negatif yönde etkilediğini söyledi.

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Sinek avlayan turizm esnafı çareyi böyle buldu. Tatilcileri soyulacak soğan görüyorlardı 10

İşler, turizmcinin bu sebeplerle fiyat kırdığını ‘gerekirse zarar yapayım ama personelimin maaşını, elektriğimi ödeyeyim, varsa kredimi ödeyeyim’ diyerek, kâr etmeyi unuttuklarını ayakta kalmaya çalıştıklarını ifade etti. Aynı zamanda otellerin konaklama bedellerinin ‘fahiş fiyatlı’ olmasına ilişkin eleştirilerden de bahseden İşler, “Turizmcinin koyduğu fiyat bir sonuçtur, asıl sebebi piyasadır” ifadelerini kullandı.

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Sinek avlayan turizm esnafı çareyi böyle buldu. Tatilcileri soyulacak soğan görüyorlardı 11
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