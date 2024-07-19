Sinek avlayan turizm esnafı çareyi böyle buldu. Tatilcileri soyulacak soğan görüyorlardı

Turizmcinin başlattığı bu kampanyadan faydalanmak isteyen vatandaşlar, grup rezervasyonu yaptırırlarsa indirim oranları daha da artabilme imkanına sahip. Antalya Kemer’de bulunan bir otelin iki kişi için her şey dahil 3 gece 4 gün tatil ücreti 18 bin lira düzeyindeyken, bu tutarın 12 bin 600 liraya düştüğü, Marmaris Turunç’ta bulunan bir otelin de ağustosta 4 gece 2 kişilik fiyatının yaklaşık 46 bin liradan 31 bin 400 liraya kadar indiği görüldü.