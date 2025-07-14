Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu boşanıyor mu? Ünlü çiftten İddialara yanıt geldi...

2016 yılında dünyaevine giren ve mutlu evliliklerini iki kızlarıyla taçlandıran Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çifti, son dönemde magazin kulislerinde çıkan "boşanıyorlar" iddialarına sessiz ama etkili bir yanıt verdi.

“LOVE” NOTU...

Sosyal medyada aktif olmayı sürdüren Kobal, tatilde eşiyle birlikte çekilen romantik bir kareyi paylaşarak, altına sadece “LOVE” notunu düştü. Fotoğrafta sahil kenarında samimi ve keyifli anlarıyla dikkat çeken çift, adeta “her şey yolunda” mesajı verdi.

“İŞTE GERÇEK AŞK”

2020'de Lalin, 2022'de ise Leyla adını verdikleri iki kız çocuklarıyla örnek bir aile tablosu çizen çift, aşklarını yıllar geçse de taze tutmayı başarıyor.

Boşanma söylentilerinin ardından gelen bu sevgi dolu paylaşım, hayranlarından da büyük ilgi gördü. Takipçileri yorumlarda, “İşte gerçek aşk”, “Dedikodulara en güzel cevap” gibi ifadelerle çifte destek verdi.