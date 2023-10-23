Sinema, tiyatro, maç biletlerine büyük zam. Eğlenmenin de tadı kaçtı

Yüksek enflasyon ve artan zamlar, eğlence sektörünü olumsuz etkiledi.

Sinema, tiyatro, konser ve maç gibi etkinliklerin bilet fiyatları zamlandı. Bu artışlar, vatandaşların sosyal aktivitelere katılımını zorlaştırıyor.

TÜİK VERİLERİ İÇERİSİNDE YER ALDI

2023 Eylül ayında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre, yıllık tüketici enflasyonu yüzde 61,53 seviyesindeyken, eğlence ve kültür harcamalarındaki yıllık enflasyon yüzde 55,43 olarak kaydedildi.

Eğlence ve kültür etkinliklerine yansıyan fiyat artışları bu oranın üzerinde gerçekleşti. Yüksek enflasyon, vatandaşların eğlence ve kültürel etkinliklere harcadığı bütçeyi de olumsuz etkiliyor. TÜİK verilerine göre, Ocak 2023'te hane halklarının tüketim amaçlı yaptığı kültür ve sanat harcamaları yüzde 8,70 iken, Eylül 2023'te bu oran yüzde 4,66'ya geriledi.

SİNEMADA ÖĞRENCİ 120 TAM BİLET 150 TL

Ayrıca, İstanbul Planlama Ajansı'nın Ekim 2023'te yayımladığı bir araştırmaya göre, bir öğrencinin kültür, sanat ve eğlence harcamaları aylık yüzde 58,80 arttı. Sinema biletleri yıl içinde birkaç kez zamlandı ve tam bilet fiyatları 150-175 TL arasına çıktı. Öğrenci biletlerinin fiyatları ise ortalama 120 TL civarına yükseldi. TÜİK'in Sinema ve Gösteri Sanatları İstatistiklerini artık paylaşmaması da dikkat çekici bir gelişme.

TİYATRO BİLETLERİNE 1 KASIM İTİBARIYLA ZAM

Özel tiyatro biletlerine de girdi maliyetleri nedeniyle büyük zamlar geldi. Devlet Tiyatroları, bu zamlara ayak uydurarak 1 Kasım itibarıyla tam bilet ücretlerine yüzde 25, öğrenci biletlerine ise yüzde 50 zam yaptı. Bu son değişiklikle tam bilet ücreti 75 TL'ye, öğrenci biletleri ise 45 TL'ye yükseldi.

KOMBİNE VE BİLET FİYATLARINA YÜZDE 340 ZAM

Süper Lig’de 2023-2024 sezonunda kombine ve bilet fiyatlarına da yüzde 340’ı bulan zam geldi.

Fenerbahçe VIP tribünü 150 bin liralık fiyatıyla en pahalı kombine bilet oldu.