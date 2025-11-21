Sinema salonlarında bugün (21 Kasım) 8 yeni film seyirciyle buluştu.

İŞTE FİLMLER VE KONULARI:

Ölüme Koşan Adam | Stephen King’in ünlü romanından uyarlanan film, distopik bir ABD’de geçiyor. Parasız kalan bir adam, 30 gün boyunca peşindeki katillerden kaçarak hayatta kalmaya çalışır ve bu ölümcül yarışma ulusal televizyonda canlı yayınlanır.

Wicked: İyilik Uğruna | Oz Büyücüsü’nün bilinmeyen hikâyesi… Şeytanlaştırılmış yeşil cadı Elphaba ile popüler kız Glinda’nın üniversitede başlayan dostluğu, Oz diyarı kaosa sürüklenirken yeniden sınanır.

Cin Mezarı | Şehirden bunalan annesinin köy evi hayalini gerçekleştirmek isteyen Yusuf, annesinin beğendiği terk edilmiş evi alır. Ancak bu ev, lanetli bir cin mezarıdır ve aileyi korkunç olaylar zinciri beklemektedir.

Oğul | Roma işgali altındaki Mısır’da ücra bir köyde yaşayan marangoz Yusuf, eşi Meryem ve oğulları İsa, doğaüstü güçlerin hedefi olur. Gizemli bir yabancı, genç İsa’yı babasının dini kurallarını terk etmeye kışkırtır. Şiddet ve şeytani olaylar artarken Yusuf, çocuğun yeni “oyun arkadaşının” aslında Şeytan olduğunu anlar.

Keeper | İlişkilerinin yıldönümünü kutlamak için ormanın içindeki kulübeye giden genç çift, karanlık bir varlıkla yüzleşmek zorunda kalır.

Senden Geriye Kalan | Batı Şeria’daki bir protestoda hayatını kaybeden oğlunun geçmişine dönen Filistinli bir annenin, umut, direniş ve kayıpla dolu duygusal yolculuğu.

Bir Şair | Yaşlanan ve unutulmuş şair Oscar Restrepo, mütevazı bir geçmişten gelen yetenekli genç kız Yurlady ile tanışır. Onun yeteneğini geliştirmeye çalışırken kendi karanlık dünyasına sürükler.

Yeni Şafak Solarken | Yıllarca hastanelerde geçen Akın, son taburcu oluşunda eski hayatına dönmenin imkânsız olduğunu anlar. İstanbul’un anıtsal dini mekânlarında ve âlim mezarlarında dolaşırken ilahi olana sığınmak ister; ancak bu kutsal yerler onda tekinsiz bir vecd ve gerçeklik kaybı tetikler.