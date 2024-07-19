Singapur açıklarında iki petrol tankeri yandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Singapur açıklarında iki petrol tankeri yandı

Singapur Denizcilik ve Liman İdaresi (MPA), iki petrol tankerinin alev alev yandığını, tankerlerde bulunan iki mürettebatın ise helikopterle kurtarıldığını açıkladı.

Singapur Denizcilik ve Liman İdaresi (MPA), Singapur bayraklı Hafnia Nile adlı ve Sao Tome ve Principe bayraklı Ceres I adlı tankerde yangın çıktığını bildirdi.

Çıkan yangına ilişkin yerel saatle 18.15'te bilgilendirildikleri ifade edilen açıklamada, ülkenin kuzeydoğusundaki Pedra Branca limanı açıklarında yaşanan olayda 2 mürettebatın helikopterle hastaneye sevk edildiği belirtildi.

Singapur Donanması'ndan yapılan açıklamada ise tankerdeki mürettebatın RSS Supreme firkateyni tarafından kurtarıldığı ifade edildi. Malezya Denizcilik Ajansı, bölgede arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını vurguladı.

Öte yandan, bölgede petrol sızıntısına ilişkin çevre birimlerinin de bilgilendirildiği söylendi.

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