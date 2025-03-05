Singapur özel sektörü büyüme sürecine girdi

Singapur'un özel sektörü Şubat ayında büyüme kaydetti. S&P Global Singapur PMI, Ocak ayında 49.9 iken, Şubat ayında 51.0'a yükseldi ve bu da sektördeki büyümenin geri döndüğünü işaret ediyor. Yeni siparişler, özellikle finans ve sigorta sektöründe iç ve dış talebin artışı ile güçlü bir şekilde arttı. Bunun yanı sıra, özel sektör üretimi de artış gösterdi ancak kapasite sınırlamaları nedeniyle bu artış marjinal kaldı.

Diğer yandan, istihdam seviyeleri son 21 ayın en keskin düşüşünü kaydetti. İşten çıkarmalar ve yarı zamanlı çalışan sayısındaki azalma bu düşüşe yol açtı. Bu durum, satışların artmasıyla birleşerek, Kasım ayından bu yana görülen en hızlı sipariş birikimini beraberinde getirdi.

İÇ TALEP ARTIŞI FİYATLARDA DÜŞÜŞE SEBEP OLDU

Satın alma aktiviteleri üç aylık düşüşün ardından stabil bir seviyeye geldi, ancak stokların azalması gözlemlendi. Fiyatlar konusunda ise, girdi maliyetleri en düşük seviyeye inerek enflasyon oranı 42 ayın en düşük seviyesine geriledi. Bu durum, satış fiyatı enflasyonunun son dört yılın en düşük seviyesinde hız kestiğini gösterdi.

Singapur ekonomisinde umutlar yeşerdi

İŞ DÜNYASI İYİMSER, ANCAK BEKLENTİLER TARİHSEL DÜZEYİN ALTINDA

Önümüzdeki dönemde, iş dünyası güveninin arttığı gözlemlense de, bu güven hala tarihsel ortalamaların altında kalmaya devam etti. Firmalar, gelecekteki üretim artışlarına yönelik iyimser bir bakış açısına sahip. Ancak, bu iyimserlik daha temkinli bir şekilde şekilleniyor.