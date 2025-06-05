Singapur perakende sektöründe yavaşlama

Singapur İstatistik Departmanı, ülkede perakende satışların Nisan 2025’te geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 artış gösterdiğini açıkladı. Bu oran, Mart ayında yukarı yönlü revize edilen yüzde 1,3’lük artışın gerisinde kalarak ekonomik canlanmanın hız kestiğini ortaya koydu.

Nisandaki artış, art arda ikinci aylık büyümeyi temsil etse de özellikle süpermarket ürünleri, kozmetik ve mücevher satışlarında yaşanan yavaşlama genel performansı sınırladı. Süpermarket satışları Mart’ta yüzde 4,5 artarken, Nisan’da bu oran yüzde 1,7’ye geriledi. Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri satışları yüzde 3,6’dan yüzde 2,3’e düştü. Mücevher ve saat satışları ise yüzde 13,4’ten yüzde 12,9’a indi.

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BAZI KALEMLER TOPARLADI

Olumlu gelişmeler de yaşandı. Rekreasyon ürünleri satışları Mart’a göre daha hızlı bir artışla yüzde 4,9 yükseldi. Ayrıca mini marketlerde satışlar yüzde 3,1 arttı; bu kategori Mart ayında yüzde 3 küçülmüştü. Gıda ve alkollü içeceklerde yüzde 3’lük artış, Mart’ta görülen yüzde 6,6’lık düşüşün tersine döndüğünü gösterdi. Optik ürünler ve kitap satışları da yüzde 1,6 yükselerek toparlanma sinyali verdi.

Bununla birlikte, mobilya ve ev eşyaları satışları yüzde 5,6 gerileyerek Mart’taki yüzde 1,8’lik artışın tersine döndü. Giyim, büyük mağazalar ve akaryakıt istasyonlarında da düşüş derinleşti. Giyim satışları yüzde 10,3 azaldı, bu oran Mart’ta yüzde 8,4’tü.

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MOTORLU ARAÇ SATIŞLARINDAKİ DÜŞÜŞ SÜRDÜ

Motorlu araç satışları Nisan ayında yüzde 2,9 geriledi. Mart ayında bu alanda yüzde 3,3’lük artış kaydedilmişti. Bu düşüş, yüksek araç vergileri ve tüketici güveninde yaşanan dalgalanmalarla ilişkilendiriliyor.

Aylık bazda ise perakende ticaret yüzde 0,3 yükselerek Mart’ta yaşanan yüzde 2,7’lik düşüşten sonra hafif bir toparlanma sergiledi. Mart ayındaki düşüş son üç ayın ilk aylık gerilemesi olarak kayıtlara geçmişti.