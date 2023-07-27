Singapur'da 20 yıl sonra bir ilk. Kadın mahkum idam edilecek

Singapur 20 yıl sonra ilk kez bir kadını uyuşturucu bulundurmaktan dolayı idam edecek.

Singapur'da 20 yıl sonra bir ilk. Kadın mahkum idam edilecek

Editör: Osmancan Erok

Singapur, toplumu korumak için gerekli olduğunu iddia ettiği idam yasasını uyuşturucu kaçakçıları için en sert uygulayan ülkelerden bir tanesi durumunda.

45 yaşındaki Singapur uyruklu Saridewi Djamani de, 2018'de 30gram eroin kaçakçılığı yapmaktan suçlu bulundu ve idam edilmesi kararı verildi.

Singapurlu Mohd Aziz bin Hussain'den sonra üç gün içinde idam edilecek ikinci uyuşturucu hükümlüsü olan Djameni, Mart 2022'den bu yana 15. hükümlü olacak.

Aziz, 50 gram eroin kaçakçılığı yapmaktan suçlu bulunmuştu. Singapur yasalarına göre, 15 gramdan fazla eroin ve 500 gramdan fazla esrar kaçakçılığı için ölüm cezası uygulanabiliyor.

Geçen Nisan ayında, başka bir Singapurlu, Tangaraju Suppiah, hiç dokunmadığı 1 kg (35 ons) esrar kaçakçılığı yapmaktan idam edildi.

Singapur merkezli bir insan hakları grubu olan Transformative Justice Collective'e göre Saridewi, Singapur'da idam edilmeyi bekleyen iki kadından biri.

Grup, 2004 yılında kuaför Yen May Woen'den bu yana şehir devleti tarafından idam edilen ilk kadın olacak. Yen ayrıca uyuşturucu kaçakçılığından da mahkum edildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre Saridewi, duruşması sırasında İslami oruç ayı boyunca kişisel kullanımı için eroin stokladığına dair ifade verdi.

Yetkililer, katı uyuşturucu yasalarının Singapur'u dünyanın en güvenli yerlerinden biri olarak tutmaya yardımcı olduğunu ve uyuşturucu suçları için ölüm cezasının geniş halk desteğine sahip olduğunu savunuyor. Ancak idam karşıtları ise bunun tam tersini savunuyor.

Uluslararası Af Örgütü'nden Chiara Sangiorgio yaptığı açıklamada, "Ölüm cezasının benzersiz bir caydırıcı etkiye sahip olduğuna veya uyuşturucuların kullanımı ve bulunabilirliği üzerinde herhangi bir etkisi olduğuna dair hiçbir kanıt yok" dedi.

Uluslararası Af Örgütü, Singapur'un Çin, İran ve Suudi Arabistan'ın yanı sıra son zamanlarda uyuşturucu bağlantılı infaz gerçekleştiren dört ülkeden biri olduğunu kaydetti.

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