Sınır kapısında yarım kilo altın ele geçirildi

Türkiye'nin Avrupa'ya açılan en büyük sınır kapısı olan Kapıkule’nin karşı kısmında bulunan Bulgaristan’ın Kapitan Andreevo Gümrük görevlileri, ülkeye giren bir otobüsün incelemesinde 529,39 gram altın takı buldu.

KAYNAK: İHA
Sınır kapısında yarım kilo altın ele geçirildi

Türkiye'den Bulgaristan üzerinden Romanya'ya giden güzergahta yabancı plakalı bir otobüs ülkenin giriş noktasına geldi. Gümrük muayene alanında yolculardan ilk etapta 5 kişi, toplam 300 paket sigara, diğer bir yolcu ise koruma altındaki markaların logolarını taşıyan 290 parfüm taşıdıklarını beyan etti. Tütün ürünleri, taşınan özel tüketim mallarının gümrüksüz ithalat normunun üzerinde olması nedeniyle malzemeler bir makbuzla depoya alındı.

DETAYLI ARAMADA ALTIN TAKILAR BULUNDU

Gümrük görevlileri otobüsün detaylı incelemesi sırasında gümrük müfettişi, yolculardan birinin çantasında sarı metal ürünlerin (yüzük, küpe, kolye, madalyon, bilezik, piercing) saklandığını keşfetti. Uzmanın yaptığı incelemeye göre, bulunan takıların toplam ağırlığı 529,39 gram olan 14 ayar altından yapılmış takı olduğunu tespit etti.

Rumen vatandaşı 44 yaşındaki G.B için 529,39 gram kaçak altın ve gümüş eşyaya el konulurken, şahıslar hakkında ”Bulgaristan Para Yasası” ile ilgili Haskova Bölge Savcılığı tarafından ön duruşma süreci başlatıldı.

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