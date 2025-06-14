Sınır komşumuz İran'da nükleer sızıntı var. Korkulan oldu dünya diken üstünde

Dünyanın gözü kulağı Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerde. İsrail'in dün sabaha karşı saldırı başlattığı İran dün akşam saatlerinde misilleme saldırılarına başladı. İsrail ise İran'ın nükleer tesislerini vurdu.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), Natanz Nükleer Tesisi'nde radyasyon ve kimyasal sızıntı olduğunu açıkladı. Sızıntının gerekli önlemlerle kontrol altına alınabilecek düzeyde olduğu belirtildi.

Şehit Reisi Nükleer Enerji Santrali'nin hedef alındığı bildirildi. Saldırıda herhangi bir nükleer sızıntının olmadığı belirtildi.

İran'ın resmi haber ajanı IRNA'ya göre, İsfahan Vali Yardımcısı Ekber Salihi, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Salihi, cuma akşamı İsfahan'daki Şehid Reisi Nükleer Santrali'ne İsrail tarafından saldırı düzenlendiğini belirterek, saldırının hemen ardından olay yerine kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini ve şu ana kadar herhangi bir can kaybı bildirilmediğini aktardı.

Nükleer enerji santralindeki radyasyon sızıntı ihtimaline değinen Salihi, "Bu santralden kaynaklı endişeye sebep olacak herhangi bir kirlilik söz konusu değildir." ifadesinde bulundu.