Sinir koruyucu sünnet nedir, nasıl yapılır

Sünnet işleminin, hijyenik koşullarda ve deneyimli bir cerrah tarafından yapılması gerektiğini vurgulayan Üroloji Uzmanı Op. Dr. Evren Işık, ebeveynlerin sıkça sorduğu sorulara açıklık getiriyor. İşte, ayrıntılar...

Sünnetin, dini ve kültürel bir uygulama olmasının yanı sıra, sağlık yararlarına da sahip olduğunu belirtiyor. Özellikle idrar yolu enfeksiyonlarının önlenmesinde etkili olduğunu ifade ediyor.

Dr. Işık, sünnetin ameliyathane şartlarında yapılmasının önemine değinerek, bu durumun bazı ebeveynleri endişelendirebileceğini ancak operasyonun süresi, anestezi türü ve iyileşme süreci hakkında bilgilendirme yaparak bu endişeleri gidermeye çalışıyor.

Sünnetin ideal olarak yenidoğan döneminde veya 6 yaşından sonra yapılması gerektiğini söyleyen Dr. Işık, bu zaman aralığının çocuk psikiyatristleri tarafından önerildiğini belirtiyor. Yenidoğanlarda düşük doz lokal anestezi, 6 yaş üstü çocuklarda ise genel anestezi kullanıldığını ve hastaların operasyondan kısa bir süre sonra taburcu edilebildiğini ifade ediyor.

Dr. Işık, son dönemde ‘sinir koruyucu sünnet’ yöntemine olan talebin arttığını, bu yöntemin potansiyel komplikasyonları önlediğini ve iyileşme sürecinin hızlı ve sorunsuz olduğunu, kendiliğinden eriyen dikişler sayesinde dikiş alınmasına gerek kalmadığını vurguluyor. Bu bilgiler, sünnet konusunda ebeveynlerin bilinçlenmesi ve doğru kararlar alabilmesi için önemlidir.