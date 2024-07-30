Sınırda kritik temas. Kapıda buluşuldu

Düzenleme: Kaynak: AA
Sınırda kritik temas. Kapıda buluşuldu

Türkiye-Ermenistan Normalleşme Özel Temsilcileri sınır kapısında bir araya geldi. Türkiye'yi Büyükelçi Serdar Kılıç, Ermenistan'i Ruben Rubinyan temsil etti.

Türkiye-Ermenistan sınırında kritik toplantıda taraflar bir araya geldi.

Türkiye'nin Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç ve Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcisi Ruben Rubinyan, beşinci toplantılarını, Türkiye-Ermenistan sınırındaki Alican-Margara sınır kapısında yaptı.

İki ülkenin ortak sınırındaki Alican-Margara kapısında gerçekleştirilen toplantıda, Özel Temsilciler, önceki toplantılarında anlaşmaya vardıkları hususları teyit etti.

Özel Temsilciler ayrıca, Akyaka/Akhurik demir yolu sınır kapısının bölgesel gelişmeler doğrultusunda faaliyete geçirilebilmesi durumunda gerekecek teknik ihtiyaçların değerlendirilmesi ve diplomatik, resmi pasaport hamilleri için karşılıklı vize prosedürlerinin kolaylaştırılması hususlarında mutabık kaldı.

Özel Temsilciler aynı zamanda, nihai amacı tam normalleşme olan bu süreci ön koşulsuz olarak sürdürmek konusundaki mutabakatı teyit etti.

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