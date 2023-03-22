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Sinop’ta 62,5 litre ev yapımı alkol ele geçirildi

Sinop’un Durağan ilçesinde kaçak alkol üretimi yapan bir şahsın atölyeye çevirdiği barakaya baskın düzenlendi, şişeler içerisinde hazırlanmış 62,5 litre ev yapımı alkol ele geçirildi.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 11:34
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Sinop’ta 62,5 litre ev yapımı alkol ele geçirildi

Sinop’ta 62,5 litre ev yapımı alkol ele geçirildi
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İHA'da yer alan habere göre, Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ‘bağımlılıkla mücadele’ çalışmaları çerçevesinde Durağan ilçesinde yapılan istihbari çalışmalarda, kaçak alkol üretimi yaptığı tespit edilen bir kişinin evinin bahçesindeki barakaya baskın düzenlendi.

Yapılan incelemelerde şişeler içerisinde hazırlanmış 36 litre viski, 22 litre rakı, 4,5 litre votka olmak üzere toplam 62,5 litre ev yapımı alkol piyasaya sürülmeden ele geçirildi. Ayrıca, odalarda 1 litre etil alkol, likit aroma, anason yağı ve damıtma aleti de ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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﻿Sinop’ta 62,5 litre ev yapımı alkol ele geçirildi
﻿Sinop’ta 62,5 litre ev yapımı alkol ele geçirildi
﻿Sinop’ta 62,5 litre ev yapımı alkol ele geçirildi
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