Sinop’ta ağa takılan yılan kurtarıldı

Sinop’ta, ağlara takılan yılan, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Olay, 13.00 saatlerinde Korucuk Mahallesi'nde bir serada meydana geldi.
Sera çalışanları ağlara yılanın sıkıştığını fark etti. Çalışanlar durumu Sinop Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Ağlara sıkışan hazar yılanı Sinop Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonucu kurtarıldı, ardından doğaya bırakıldı.
(Kaynak: İHA)
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