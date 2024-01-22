Sinop’ta doğa katliamı

Kaynak: İHA
Sinop’ta doğa katliamı
Sinop’un turistik yerleşim yerlerinden biri olan Adabaşı bölgesine atılan molozlar ve çöpler çevre kirliliği oluşturdu.

Sinop’un doğal güzelliklerinden Adabaşı mevkisini otomobilleri ile gezen vatandaşlar hiç ummadıkları bir manzara ile karşılaştı. Yol kenarına atılan molozlar, cam şişeler ve plastik atıklar görenler tarafından şaşkınlık ve tepkiyle karşılandı.

aw125640-01.jpgEşsiz manzaranın tadını çıkarmak isteyen vatandaşların sıklıkla tercih ettiği Adabaşı’nın son halini görenler üzüntü yaşarken aynı zamanda hayal kırıklığına da uğruyor.

aw125640-03.jpg Vatandaşlar, buraya moloz ve çöp atılmaması için yetkili kurumların gerekli önlemleri almasını talep ediyor.

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