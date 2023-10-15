Sinop’ta hava savunma sistemleri eğitim atışı yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı'na ait Sinop Test Merkezi'nde Hava Kuvvetleri Komutanlığınca kaideye monteli Stinger ve Stinger ManPAD eğitim atışları gerçekleştirildi.

KAYNAK: İHA
Sinop’ta hava savunma sistemleri eğitim atışı yapıldı

Sinop'un Adabaşı mevkisinde bulunan Milli Savunma Bakanlığı Sinop Test Merkezi'nde hava savunma sistemleri eğitimi yapıldı.

aw053583-02.jpgMilli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanlığı Sinop Test Merkezi'nde Hava Kuvvetleri Komutanlığı kaideye monteli Stinger ve Stinger ManPAD eğitim atışları icra edildi" denildi.

aw053583-03.jpgStinger ve Stinger ManPAD füzeleri alçak irtifadaki düşman uçak ve helikopterlerine karşı kullanılan, monteli veya bir kişi tarafından taşınabilen, omuzdan ateşlenen, hedeften yayılan kızılötesi ve morötesi ışınlarla yönelen pasif güdümlü hava savunma sistemleri olarak kullanılıyor.

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