Sinop’ta hava savunma sistemleri eğitim atışı yapıldı

Sinop'un Adabaşı mevkisinde bulunan Milli Savunma Bakanlığı Sinop Test Merkezi'nde hava savunma sistemleri eğitimi yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanlığı Sinop Test Merkezi'nde Hava Kuvvetleri Komutanlığı kaideye monteli Stinger ve Stinger ManPAD eğitim atışları icra edildi" denildi.

Stinger ve Stinger ManPAD füzeleri alçak irtifadaki düşman uçak ve helikopterlerine karşı kullanılan, monteli veya bir kişi tarafından taşınabilen, omuzdan ateşlenen, hedeften yayılan kızılötesi ve morötesi ışınlarla yönelen pasif güdümlü hava savunma sistemleri olarak kullanılıyor.