Sinop’ta hırsızlık şüphelisi 3 kişi yakalandı

Kaynak: İHA
Sinop’ta hırsızlık şüphelisi 3 kişi yakalandı
Sinop’ta yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından Sinop Merkez Lala Köyü Sahilkent Mevkii'nde meydana gelen hırsızlık olayının çözülmesi için Merkez ilçe, Lala, Kabalı köyleri ile Erfelek ilçesinde 28 adet güvenlik kamerasından 840 saat görüntünün detaylı izleme ve yapılan araştırmalar neticesinde 1 araç ve 3 şüpheli şahıs tespit edildi.

aw163448-02.jpgHırsızlığa konu malzemeler Erfelek ilçesi Soğucalı Köyünde yapılan operasyonla bulunarak mağdurlara teslim edildi.

aw163448-03.jpgYakalanan 3 şüpheli ise adli mercilerce sevk edildi.

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