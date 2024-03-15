Sinop’ta hırsızlık şüphelisi 3 kişi yakalandı

Sinop İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından Sinop Merkez Lala Köyü Sahilkent Mevkii'nde meydana gelen hırsızlık olayının çözülmesi için Merkez ilçe, Lala, Kabalı köyleri ile Erfelek ilçesinde 28 adet güvenlik kamerasından 840 saat görüntünün detaylı izleme ve yapılan araştırmalar neticesinde 1 araç ve 3 şüpheli şahıs tespit edildi.

Hırsızlığa konu malzemeler Erfelek ilçesi Soğucalı Köyünde yapılan operasyonla bulunarak mağdurlara teslim edildi.

Yakalanan 3 şüpheli ise adli mercilerce sevk edildi.

