Sinop'ta kaçak alkol operasyonu: 4 gözaltı

Sinop’ta sahte alkol üreticilerine yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda malzeme ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

KAYNAK: İHA
Sinop'ta kaçak alkol operasyonu: 4 gözaltı

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri suç örgütlerine geçit vermiyor. Her gün bir yenisi düzenlenen operasyonlarda suçlular yakalanıp adalet karşısına çıkarılıyor. Sinop Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ayancık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri başarılı bir operasyon daha imza attı.

aw047319-02.jpg Kaçak/sahte alkol bulundurduğu, ürettiği ve bunları piyasaya sürdüğü tespit edilen şüpheli şahıslara ait 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

aw047319-03.jpg Operasyonlarda 230 litre sahte alkol, 5 adet alkol yapımında kullanılan malzeme (damıtma düzeneği, huni, sürahi ocak, ısıtıcı) 1 adet ruhsatsız tüfek, 56 adet fişek, ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

aw047319-04.jpgŞüpheliler hakkında yasal işlemleri başlatıldı.

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