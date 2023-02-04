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Sinop'ta trafik kazası: 10 yaralı

Sinop'un Boyabat ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 17:16
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Sinop'ta kaza: 10 yaralı

Sinop'ta trafik kazası: 10 yaralı
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AA'da yer alan habere göre, Sibel Güngör idaresindeki 57 DV 931 plakalı otomobil, Sinop-Boyabat yolu Karacaömer köyü mevkisinde, Nuh Öcan'ın kullandığı 37 ABZ 521 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki Nurdane Ö, Hatice Naz Ö, Kasım Ö, Fahri Ö, Abdulkadir Ö. ve Ümmü Gülsüm Ö. ile Asya D. ve Mustafa K. yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince 75. Yıl Boyabat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada, kaza, bölgedeki bir benzin istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

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