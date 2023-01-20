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Traktör devrildi: 2 yaralı

Sinop’ta traktör devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 15:26
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Sinop'ta traktör devrildi: 2 yaralı

Traktör devrildi: 2 yaralı
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İHA’nın haberine göre, Sinop’un Boyabat ilçesinde Bölge Trafik İstasyonu mevkiinde seyir halindeki S.C. idaresindeki 57 UA 740 plakalı demir yüklü traktör, kavşaktan döndüğü sırada devrildi.

Kazada, sürücü ile yanında bulunan R.Y. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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