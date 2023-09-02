Sinop'ta traktörle çarpışan kamyonetin sürücüsü öldü

Sinop'un Boyabat ilçesinde traktörle çarpışan kamyonetin sürücüsü öldü, traktör sürücüsü yaralandı.

KAYNAK: AA
Sinop'ta traktörle çarpışan kamyonetin sürücüsü öldü

Memiş Atlı'nın (67) kullandığı 37 LB 396 plakalı kamyonet, Sinop-Boyabat kara yolu Bektaş köyü yakınlarında Şakir Maden'in (69) kullandığı 57 ABH 850 plakalı traktörle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Maden'in de yaralandığı kazada kamyonette sıkışarak yaralanan Atlı ise Boyabat Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Yaralı sürücüler, sağlık ekiplerince olay yerindeki müdahalenin ardından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Sürücü Atlı, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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