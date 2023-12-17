Sırbistan sandık başında

Kaynak: AA
Sırbistan sandık başında
Sırbistan halkı genel ve yerel seçimlerde oy vermek için sandık başına geçti.

Kayıtlı 6 milyon 500 bin 165 seçmen, 250 sandalyeli Ulusal Meclis ve ülkenin kuzeyindeki Voyvodina Özerk Bölgesi'nin 120 sandalyeli meclisi ile ülke genelindeki şehir ve ilçelerin belediye meclislerinin yeni üyelerini belirlemek üzere sandık başına gidiyor.

Seçmenler, yerel saatle 07.00-20.00 aralığında kayıtlı oldukları seçim merkezlerinde oy kullanabilecek.

Ülke genelinde 8 bin 273, yurt dışında da 35 ülkedeki 81 seçim merkezinde sandıklar kuruldu.

Sırbistan'daki genel seçimde 18 listede 2 bin 817 aday yarışıyor.

Bu arada, perşembeyi cumaya bağlayan gece yarısı başlayan seçim yasakları, oy kullanma işleminin sona erdiği ana kadar devam edecek.

Devlet Seçim Komisyonunun (RIK), resmi olmayan ilk sonuçları gece yarısından önce açıklaması bekleniyor.

Sırbistan'da mayısta arka arkaya düzenlenen iki silahlı saldırıda 18 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından muhalefet erken genel seçim çağrısı yapmış, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic bu çağrıya cevap vererek 17 Aralık Pazar günü erken genel ve yerel seçime gidileceğini açıklamıştı.

Son Haberler
Martı sesi ile gülen adam Konuşanlar programında kahkaha tufanı estirdi. Gülmekten karnınız ağrıyacak Gündem
Martı sesi ile gülen adam Konuşanlar programında kahkaha tufanı estirdi. Gülmekten karnınız ağrıyacak
MasterChef All Star eleme gecesi ne zaman? MasterChef All Star’a kim veda edecek? Magazin
MasterChef All Star eleme gecesi ne zaman? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
Luka Doncic yine şov yaptı: 40 sayı, 12 ribaunt, 10 asist! Spor
Luka Doncic yine şov yaptı: 40 sayı, 12 ribaunt, 10 asist!
Süleymancıların hocasına iyi hal indirimi verildi. Tarikat yurdundaki çocuk istismarı davasında skandal karar Gündem
Süleymancıların hocasına iyi hal indirimi verildi. Tarikat yurdundaki çocuk istismarı davasında skandal karar
Diyarbakır'da etkili olan sis hava ve kara trafiğini etkiledi Gündem
Diyarbakır'da etkili olan sis hava ve kara trafiğini etkiledi
Galatasaray'da Okan Buruk'tan Fenerbahçe derbisi öncesi sürpriz kadro kararı Spor
Galatasaray'da Okan Buruk'tan Fenerbahçe derbisi öncesi sürpriz kadro kararı
Dünyanın en hızlı para kazanan insanı. 3 saniyede bir milyonlarca dolar kazanıyor Dünya
Dünyanın en hızlı para kazanan insanı. 3 saniyede bir milyonlarca dolar kazanıyor