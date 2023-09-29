Şirinevler doğalgaz patlamasında hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri teslim edildi

Bahçelievler'deki 6 katlı binada meydana gelen ilk belirlemelere göre doğal gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 3 kişinin otopsi işlemleri tamamlanarak ailelerine teslim edildi.

KAYNAK: İHA
Şirinevler doğalgaz patlamasında hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri teslim edildi


Bahçelievler Şirinevler Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde dün 6 katlı bir binanın beşinci katında bulunan dairede ilk belirlemelere göre doğal gaz sıkışması nedeniyle bir patlama meydana gelmişti.

Patlamada, Özgür Çoban ve Ömer Özdemir hayatını kaybetmiş, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ahmet Bal da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Hayatını kaybeden 3 kişinin Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı. İşlemlerinin ardından cenazeler aileleri tarafından teslim alındı.

Cenazeleri yakınları tarafından teslim alınan Özgür Çoban'ın Yenibosna Cemevi'nde, Ahmet Bal'ın ise Esenler Cemevi'nde öğlen saatlerinde gerçekleştirilecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Ömer Özdemir ise toprağa verilmek üzere memleketi Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesine götürüleceği öğrenildi.

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