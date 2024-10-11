Şirketler, güvenilir hosting sağlayıcısını bulma yarışında

Dijital dönüşümün hızlanmasıyla birlikte, işletmelerin ve bireylerin internet üzerindeki varlıklarını güçlendirme çabaları artarken; bu durum, web ve bulut sunuculara (hosting) olan talebi de önemli ölçüde tetikliyor. İnternet sitelerinin ya da uygulamaların kesintisiz erişimi ve güvenliği, işletmelerin dijital varlıklarını koruyabilmeleri için kritik bir rol oynarken, bu alanda güçlü teknik çözümler sunan sağlayıcılar, ön plana çıkıyor. Sağlayıcıların sürekli olarak teknolojik altyapılarını güncellemeleri gerektiğini belirten daha.net Genel Müdürü Okan Çömlekçiler'e göre ise güvenilirlik, hız ve uzmanlığın da kritik bir rol oynuyor.

“HOSTING HİZMETLERİ, DİJİTAL ÇAĞDA ARTIK BİR İHTİYAÇ”

Hosting hizmetlerinin artık bir ihtiyaç haline geldiğini aktaran daha.net Genel Müdürü Okan Çömlekçiler, “Dijitalleşmenin hızlanmasıyla birlikte web ya da bulut hosting hizmetlerine olan talep de hızla artıyor. Bunun temelinde, işletmelerin verilerini uygun ortamlarda saklayarak, ölçeklenebilir ve esnek iş modellerine ihtiyaç duyması bulunuyor. Bulut sunucuları ya da web hosting hizmetleri sayesinde işletmeler, ürün ya da hizmet sunmak istediğinde altyapı yatırımlarını yenilemek zorunda kalmıyor, tüm kaynakları dilediği an devreye alabiliyor, yüksek güvenlik standartları sağlandığı takdirde de kesinti olasılığını minimuma düşürerek iş sürekliliğini elde ediyor. Ancak elbette, her sağlayıcı bu gereklilikleri karşılayamazken, biz de farkımızı bu noktada ortaya koyuyoruz. Yüksek standartlarda güvenilir teknik altyapımızla müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz” dedi.

“TÜM SUNUCULARIMIZIN LOKASYONU İSTANBUL’DA”

Verdikleri hizmetlere dair detayları aktaran daha.net Genel Müdürü Okan Çömlekçiler, “İstanbul lokasyonlu sunucularımızla, 7/24 teknik destek, son teknoloji altyapımız ile müşterilerimize hizmet sunuyoruz. Bireysel, kurumsal, bayi ve diğer web hosting paketlerimizin yanı sıra bulut sunucu hizmetlerimiz ile sektörümüzde 12 yıldır öncü olarak konumlanıyoruz. Tüm sunucularımız İstanbul lokasyonlu PCI/DSS sertifikalı Tier III veri merkezinde barındırılıyor. Veri merkezi, 100 Gbps (Giga bits per second) üzeri aktif ve tam yedekli yurt içi ve yurt dışı internet erişim kapasitesi tüm büyük operatörlerle peering, yedekli fiber güzergahları, iklimlendirme, tam yedekli UPS altyapısı, tam yedekli transformatör altyapısı, iki jeneratör ve tüm kabinlerde A+B çift enerji sistemlerini destekleniyor. Sistem dahilinde %99 oranında çalışabilirlik garantisi veriyoruz” şeklinde konuştu.

“KESİNTİSİZ VE GÜVENİLİR HİZMET VERİYORUZ”

Daha.net Genel Müdürü Okan Çömlekçiler, “Web sitelerinin 7/24 kesintisiz erişilebilir olması, günümüz dijital dünyasında işletmelerin itibarı ve kullanıcı deneyimi açısından kritik bir öneme sahip. Bir web sitesi, çevrimiçi varlık gösteren her işletme için dijital vitrin gibidir. Bu vitrinin sürekli erişilebilir olması, verilerin güvenilir sunucularda saklanması demek ise sadakat anlamına geliyor. Örneğin bir e-ticaret sitesine birkaç saat ulaşılamaması bile milyonlarca lira zarara sebep olabilir. Pek çok internet sitesi ya da uygulama sahibi çok iyi bilir ki, bir sorunla karşılaşmaktan daha kötü olan durum, karşınızda bir muhatap bulamamaktır. Biz kurumsal yapımız, orijinal lisanslı ürünlerimiz, güncel işletim sistemlerimiz ve kontrol panellerimiz ile her zaman güvenli ve kesintisiz hizmet garantisi veriyoruz” ifadelerini kullandı.

“UZMAN EKIPLERE SAHIP OLMAK, KULLANILAN TEKNOLOJI KADAR ÖNEMLI”

Daha.net Genel Müdürü Okan Çömlekçiler, değerlendirmelerini şöyle sonlandırdı:

“Hosting sektöründe başarılı olmanın sadece teknolojik altyapı ile sınırlı olmadığını düşünüyoruz. Asıl önemli olan, bu altyapıyı en verimli şekilde kullanacak uzman ekiplerin varlığı. Teknik destek ve müşteri odaklı yaklaşımlar, sektörde kalıcı başarıyı yakalamak için kritik faktörlerdir. Müşterilerimizin her zaman yanlarında olduğumuzu hissettirmek, onlara hızlı ve etkili çözümler sunmak bizim için öncelikli. Sadece hizmeti sunmak değil, aynı zamanda onların ihtiyaçlarına uygun sürdürülebilir çözümler geliştirmek de sektördeki başarımızı şekillendiriyor.”