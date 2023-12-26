Şırnak Valiliği'nden duyuru. Gabar Dağı bölgesi 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildi

Şırnak Valiliği'nden önemli duyuru. Valilik Gabar Dağı Bölgesi'nin 27 Aralık gününden başlamak üzere 10 Ocak gününe kadar ‘Geçici Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan etti.



Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, Güçlükonak ve Merkez ilçe sınırları içinde yer alan Gabar Dağı için Geçici Özel Güvenlik Bölgesi ilan edildiği belirtildi. Gabar Dağı çevresine gidecek olan vatandaşlar bu açıklamayla uyarıldı. Kararın 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'nci maddesi gereği alındığı belirtilen açıklamada, "Şırnak İli Merkez İlçe ve Güçlükonak ilçesi sınırlarında bulunan Gabar Dağı bölgesinde, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkur bölgelerdeki yasa dışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından, 27 Aralık 2023 (Dahil) - 10 Ocak 2024 (Dahil) tarihleri arasında 15 gün süreyle ‘Geçici Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edilmiştir. Bahse konu bölgelere, vatandaşlarımızın can ve mal güvenlikleri bakımından girmeleri yasaklanmıştır” denildi.