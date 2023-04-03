Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 44 gözaltı 

Şırnak ve 6 ilçesinde terörün finans kaynaklarına yapılan operasyonlarda, Türkiye’ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 44 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Şırnak’ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollardan ülkeye getirilen kaçak ve sahte ürünleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde eden şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.

Şırnak ve Habur Sınır Kapısı'nda yapılan operasyonlarda, 16,45 gram metamfetamin, 79,1 gram esrar, 56,40 gram eroin, 85 gram skunk, 1 adet bong, 4 bin 700 paket sigara, 62 adet cep telefonu, 2 adet sahte evrak ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda 32’si "kaçakçılık", 11’i "asayiş" ve 1 şüpheli "sahtecilik" suçlarından olmak üzere toplam 44 şüpheli gözaltına alındı. (İHA)