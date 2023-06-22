Şırnak'ta iki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak Beytüşşebap’ta yapılan operasyonla 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Şırnak'ta iki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Twitter hesabından paylaştığı videoda Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde gerçekleştirilen operasyona ait görüntüleri paylaştı.

Ali Yerlikaya’nın operasyona dair açıklaması şu şekilde:

“İKİ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Van İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan istihbari faaliyetler neticesinde;

Şırnak İl Jandarma Komutanlığımızın Beytüşşebap kırsalında icra ettiği Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu kapsamında; 2 TERÖRİST SİLAHLARIYLA BİRLİKTE ETKİSİZ HALE getirildi.

Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.

TERÖR SONA ERENE KADAR MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK!”

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