Şırnak'ta iki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Twitter hesabından paylaştığı videoda Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde gerçekleştirilen operasyona ait görüntüleri paylaştı.
Ali Yerlikaya’nın operasyona dair açıklaması şu şekilde:
“İKİ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Van İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan istihbari faaliyetler neticesinde;
Şırnak İl Jandarma Komutanlığımızın Beytüşşebap kırsalında icra ettiği Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu kapsamında; 2 TERÖRİST SİLAHLARIYLA BİRLİKTE ETKİSİZ HALE getirildi.
Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.
TERÖR SONA ERENE KADAR MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK!”