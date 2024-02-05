Şırnak'ta kaçakçılara operasyon. 74 şüpheli gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri terör örgütünün finans kaynaklarına operasyon düzenleyerek, silah, uyuşturucu maddelere ve gümrük kaçağı malzemeleri ele geçirdi.

Şırnak ve Habur Sınır Kapısında düzenlenen operasyonlarda; 12,22 gram eroin, 7,8 gram eroin, 3,57 gram metamfetamin, 3 adet bong, 7 bin 942 paket sigara, 2 bin 644 adet emtia,10 adet cep telefonu, 984 adet cep telefonu aksesuarı, 116 adet elektronik sigara, 23 kilo çay, 48 şişe kaçak içki, 6 kilo nargile tütünü ve 2 adet tarihi eser bulunarak el konuldu.

Operasyonda 74 şüpheli yakalanarak, haklarında yasal işlemler başlatıldı.