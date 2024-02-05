Şırnak'ta kaçakçılara operasyon. 74 şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: İHA
Şırnak'ta kaçakçılara operasyon. 74 şüpheli gözaltına alındı
Şırnak'ta Türkiye'ye kaçak yollarla sokulduğu saptanan çok sayıda silah, uyuşturucu ve kaçak malzeme ele geçirilirken, olaya karışan 74 şüpheli ise gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri terör örgütünün finans kaynaklarına operasyon düzenleyerek, silah, uyuşturucu maddelere ve gümrük kaçağı malzemeleri ele geçirdi.

aw135369-03.jpg

Şırnak ve Habur Sınır Kapısında düzenlenen operasyonlarda; 12,22 gram eroin, 7,8 gram eroin, 3,57 gram metamfetamin, 3 adet bong, 7 bin 942 paket sigara, 2 bin 644 adet emtia,10 adet cep telefonu, 984 adet cep telefonu aksesuarı, 116 adet elektronik sigara, 23 kilo çay, 48 şişe kaçak içki, 6 kilo nargile tütünü ve 2 adet tarihi eser bulunarak el konuldu.

aw135369-05.jpg

Operasyonda 74 şüpheli yakalanarak, haklarında yasal işlemler başlatıldı.

aw135369-04.jpg

aw135369-07.jpg

Son Haberler
RTÜK ‘Kadına Yönelik Şiddet Etik İlkeleri’ni 8 Mart'ta açıklayacak Gündem
RTÜK ‘Kadına Yönelik Şiddet Etik İlkeleri’ni 8 Mart'ta açıklayacak
Kırklareli’nde kış lastiği denetimi Yerel Haberler
Kırklareli’nde kış lastiği denetimi
Hakan Çalhanoğlu İtalya'da gündem oldu. 'Profesör' unvanı aldı Spor
Hakan Çalhanoğlu İtalya'da gündem oldu. 'Profesör' unvanı aldı
Putin’den Erdoğan’a yeni teklif. Türkiye ziyareti öncesi duyurdular Ekonomi
Putin’den Erdoğan’a yeni teklif. Türkiye ziyareti öncesi duyurdular
Fenerbahçe rekorları alt üst ediyor. İsmail Kartal tarihe geçti Spor
Fenerbahçe rekorları alt üst ediyor. İsmail Kartal tarihe geçti
Gribe ve farenjite iyi gelen doğal çözüm nasıl hazırlanır? İşte ayrıntılar... Sağlık
Gribe ve farenjite iyi gelen doğal çözüm nasıl hazırlanır? İşte ayrıntılar...
AFAD’dan kritik uyarı geldi. Bu akşam itibariyle başlıyor. Tedbirli olun Gündem
AFAD’dan kritik uyarı geldi. Bu akşam itibariyle başlıyor. Tedbirli olun