Şırnak'ta voleybol fabrikası açıldı

Düzenleme: Kaynak: AA
Şırnak'ta voleybol fabrikası açıldı

Fabrika Voleybol, yeni okulunu Şırnak'ta hayata geçirdi.

Türkiye Voleybol Federasyonunca kurulan Fabrika Voleybol, yeni okulunu Şırnak'ta açtı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de 6-12 yaş arasındaki çocukları voleybolla tanıştırmayı ve lisanslı sporcu sayısını artırmayı hedefleyen Fabrika Voleybol'un Cizre ilçesindeki okulunun açılışı, Cizre Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Butik Spor Salonu'nda gerçekleşti.

Açılışa gelen çocuklar voleybol oynayarak keyifli anlar yaşadı. Şırnak Cizre Fabrika Voleybol, 22 Haziran itibarıyla Cizre Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Butik Spor Salonu'nda yaş gruplarına göre eğitim faaliyetlerini her hafta cumartesi ve pazar günleri sürdürecek.

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