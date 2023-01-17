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Sırp lider Vucic'ten Rusya'ya uyarı: Ülkemden asker toplama çabalarını durdurun

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Rus askeri şirketi Wagner'in ülkesinden asker toplamaya yönelik çabalarının durdurulması için Rusya'yı uyardı.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 20:14
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Sırp lider Vucic'ten Rusya'ya uyarı: Ülkemden asker toplama çabalarını durdurun

Sırp lider Vucic'ten Rusya'ya uyarı: Ülkemden asker toplama çabalarını durdurun
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Sırbistan medyasında yer alan haberlerde, Vucic'in, Wagner'in Sırbistan'dan asker toplamaya çalıştığına dair açıklamalarını değerlendirdiği cümlelerine yer verildi.

Vucic, Sırpların, Ukrayna'da savaşması için çağrılmasının "adil olmadığını" belirterek, "Sırbistan, Avrupa'da Rusya'ya yaptırım uygulamayan tek ülke. Rusya, Wagner'in Sırbistan'dan asker toplamaya yönelik çabalarını durdurmalı. Bu tarz bir yaklaşım Sırbistan yasalarına da aykırı" ifadesini kullandı.

Bu arada, Moskova yanlısı RT haber portalının, Wagner'in, Ukrayna'da savaşçı aradığına dair ilanı Sırpça yayımladığı ve insanları bu yönde teşvik ettiği aktarılmıştı.

Bunun üzerine, geçen hafta Sırbistan'ı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Derek Chollet de Wagner'in buradaki faaliyetlerinden endişe duyduklarını ifade etmişti.

Öte yandan, Rus oligark Yevgeny Prigozhin'in sahibi olduğu Wagner'in daha çok Afrika kıtası olmak üzere birçok ülkede faaliyet gösterdiği bilinirken söz konusu Rus askeri şirket, geçen ay Sırbistan'da "dostluk ve işbirliği merkezi" kurduğunu açıklamıştı.

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