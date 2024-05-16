Aziz Yıldırım orucu viskiyle mi açtı. Gündeme Yıldırım düştü

Uzun yıllar Fenerbahçe’nin başkanlığını yapan Aziz Yıldırım, mevcut başkan Ali Koç’a seçimleri kaybetmesinden yıllar sonra tekrardan adaylığını açıkladı. Yıldırım’ın dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile görüştüğünü ve bir ihtimal Fenerbahçe’nin başına getirebileceğini söylemesi gündeme adeta bomba gibi düştü. Başkanlığı süresince Roberto Carlos, Ortega ve Anelka gibi sansasyonel transferlere imza atan Yıldırım’ın göreve gelmesi halinde bu geleneğini sürdürmesi bekleniyor.

Yıldırım’ın dün gerçekleşen basın toplantısında söylediği sözler gündem oldu. Ali Koç’la barışıp barışmadığı sorusuna karşı aralarında bir küslük olmadığını ancak fikir ayrılıklarının olduğunu belirtti. Kaybettiği seçim sonrasında stattan garajdan çıkması üzerine yapılan spekülasyonları bu bağlamda ele alan Yıldırım “Vay garajdan gitmişim! Nereden gidecektim, havadan mı gidecektim? Allah Allah... Arabam garajdaydı” dedikten sonra gündeme bomba gibi düşen bir açıklamada bulundu.

Yıldırım seçim sonrasında yaşadıklarından bahsederken “Kaybettik. Üzüntülüydük. Gittik arabaya bindik, eve gittik. İki tane de viskiyi çektik rahatladık” ifadelerini kullandı. Gazeteci Özdemir, Yıldırım’ın ifadeleri üzerine “Biliyorsunuz genelde kulüp başkanları, siyasetçiler bunu söylemezler. Bir Demirel'i hatırlıyorum öyle bir şey. Koalisyon görüşmelerinde ‘Gittik bir tane de viski bulduk içtik’ falan diye anlattığını” dedi.

Özdemir bu açıklamadan sonra asıl bombayı patlatarak Yıldırım’ın kaybettiği seçimlerin 3-4 Haziran 2018'de gerçekleştiğini, bunun da o günlerde Ramazan'a denk geldiğini hatırlattı ve seçimler sırasında Koç’un su içmesi üzerine yapılan linçlerle, Yıldırım’ın kürsüdeki suyu kaldırtmasına dikkat çekti. Seçimler sırasında ortaya çıkan görüntüleri takipçileriyle paylaşan Özdemir “Türk modernizminde ben bunu seviyorum. Demek ki gündüz niyetliydi anladığımız kadarıyla Aziz Bey ya da oruçlu insanlara ayıp olmasın diye su içmedi. Akşam da laik Türkiye'de viskisini yudumlamış. Afiyet olsun diyelim kendisine” diye konuştu.