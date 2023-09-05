Sırp tenisçi Novak Djokovic Hande Baladın'ı beğendi. Sırbistan karıştı

Voleybolda Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda milli takımımız Sırbistan'ı finalde 3-2 yenerek şampiyon oldu.

Şampiyonluğun ardından yıldız oyuncumuz Hande Baladın, sosyal medya hesabından "Çok istedik seni. Yılların emeği! Şampiyonuz" sözlerinin yer aldığı kupalı bir fotoğraf paylaştı.

Hande Baladın'ın sosyal medyadan takipçisi olan dünyaca ünlü Sırp tenisçi Novak Djokovic, bu paylaşımı beğendi.

Ancak bu beğeni Sırbistan'da olay oldu.

Gelen tepkiler sonrası Djokovic bu beğenisini sildi. Ancak tepkiler dinmedi.

Djokovic'in 2020'den beri Hande Baladın'ın yanı sıra Simge Aköz'le de takipleştiği belirlendi.