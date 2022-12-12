Kosova'nın kuzeyinde barikat krizi büyüyor. Sırplar nöbet tutuyor

Yerel Sırplar tarafından barikatlarla kapatılan Zveçan Belediyesi yakınlarındaki Rudare köyünde yer alan ve Mitrovitsa-Leposaviç arasındaki ana yol, Kosovalı yetkililer ve uluslararası toplumun yaptığı çağrılara rağmen açılmadı.

Kamyon ve otobüslerin arkasına konulan barikatların önünde, yolun kapalı olduğunu gösteren bir şerit bulunuyor.Barikatlar yerel Sırp gruplar tarafından korunuyor. Yolu kapatan kamyonların arkasında kurulan çadırlarda Kosovalı Sırplar gece boyunca nöbet tutuyor.

KFOR NÖBETTE

Kosova polisinin yer almadığı bölgede barikatların yakınında NATO'nun Kosova Barış Gücü'nün (KFOR) devriye araçları yer alıyor.Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla, yaptığı açıklamada, cumartesinden beri ülkenin kuzeyinde bulunan Zveçan, Leposaviç ve Zubin Potok'ta altı ana yol üzerinde araçlarla barikatların kurulduğunu ifade etti.Kosova polisi, barikatlar nedeniyle Kosova ve Sırbistan arasındaki Jarinje ve Bernjak sınır kapılarını geçici olarak kapattı.

Mitrovitsa'nın Sırpların çoğunlukta yaşadığı kuzey ve Arnavutların çoğunlukta yaşadığı güney bölgesini ikiye ayıran İbre Nehri üzerindeki köprüde ise durum sakinliğini koruyor.

Köprüde Avrupa Birliği (AB) Hukukun Üstünlüğü Misyonu'na (EULEX) bağlı iki araç ve Kosova polisine bağlı bir araç devriye görevini ifa ederken, köprü üzerinde askersiz iki KFOR aracı bulunuyor.

Mitrovitsa'nın kuzeyinde ise yollarda çok az insanın olduğu gözlemlendi.Kosova'nın kuzeyindeki dört belediyede ilkokul ve lisede eğitimine ara verildi.

KOSOVA-SIRBİSTAN ARASINDA BARİKAT KRİZİ

Kosova'nın kuzeyinde Sırp çoğunluklu 4 belediyede erken yerel seçim hazırlıkları sırasında geçen hafta Merkez Seçim Komisyonu ofisleri ile Kosova emniyet mensuplarına maskeli bir grup tarafından saldırı düzenlenmişti.

Kosova polisinin, saldırıların şüphelisi olarak değerlendirdiği Sırp kökenli eski emniyet mensubu Dejan Pantic'i gözaltına almasının ardından Kosovalı Sırplar ülkenin kuzeyine 10 Aralık cumartesi günü barikatlar kurmuştu.

EULEX'e bağlı devriye ekibi, Kosova'nın kuzeyindeki Zveçan Belediyesine bağlı Rudare bölgesinde yerel Sırplarca kurulan barikatlar yakınında ses bombasıyla saldırıya uğramıştı. AB, NATO, ABD ve İngiltere, Kosova'nın kuzeyindeki gerginliğin düşürülmesi çağrısında bulunmuştu.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, bu olayların ardından yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyinde yer alan 4 belediyede düzenlenmesi planlanan erken yerel seçimlerin, oylama sırasında güvenliğin sağlanamayacağından dolayı Nisan 2023'e ertelendiğini duyurmuştu.