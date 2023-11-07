Sisi ve Macron “Gazze’deki gelişmeleri” görüştü

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Sisi, Fransız mevkidaşı Macron ile telefonda görüştü.

Gazze’deki durumun kontrol altına alınmasına yönelik yürütülen uluslararası ve bölgesel diplomasi trafiğinin değerlendirildiği görüşmede Sisi, “sivillerin korunması için ateşkesin sağlanması, gecikme olmaksızın insani yardıma erişimin kolaylaştırılması gerektiğini” vurguladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise başta Gazze’ye insani yardımların ulaştırılması ve yaralıların Mısır’a getirilmesi konuları olmak üzere Mısır’ın krize yönelik siyasi ve insani düzeyde oynadığı rolden övgüyle söz etti.

Liderler, Orta Doğu’daki gelişmeler kapsamında istişare ve koordinasyonun sürdürülmesinin yanı sıra Filistin devletinin kurulması, iki devletli çözümün uygulanması, krize çözüm yollarının bulunması için tarafları teşvik etmeye yönelik çalışmaları konusunda mutabık kaldı.

Mısır Dışişleri Bakanı Şukri'nin görüşmeleri

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Norveç ve İrlandalı mevkidaşlarıyla ayrı ayrı yaptığı telefon görüşmelerinde İsrail-Filistin arasındaki askeri gerilimi değerlendirdi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Şukri'nin görüşmelerinde, Gazze'deki krizin yansımalarını kontrol altına almak, krize son vermek, şiddet ve çatışma döngüsünün bölgeye yayılmasını önlemek için uluslararası tarafların çabalarının koordine edilmesi konularında fikir alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Şukri’nin mevkidaşlarına, ateşkesin sağlanması ve Gazze Şeridi’ndeki Filistin halkının maruz kaldığı insani krizin son bulması gerektiğini ve ülkesinin bu konudaki tutumunu aktardığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre 31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria’da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 237'si çocuk, 2 bin 719'u kadın olmak üzere 10 bin 328 Filistinli öldürüldü, en az 25 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 163 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.