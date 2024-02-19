Sisi ziyareti sonrası Müslüman Kardeşler üyelerinin vatandaşlıkları iptal edildi

Irak’ta yayın yapan Shafaq News’in haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mısır’da Sisi’yi ziyaretinden sonra Müslüman Kardeşlerin Türkiye’de vatandaşlık verilen üyelerinin vatandaşlıktan çıkarıldığı iddia edildi.

Türk vatandaşlığından çıkarıldığı ileri sürülen "Mahmud Hüseyin Ahmed Hasan" şu anda Müslüman Kardeşler Genel Sekreteri görevini yürüttüğü, 2010 yılından bu yana da Mahmud Ezzat'ın yerini alan kişi olduğu belirtildi.

Habere göre "Ebu el-Hamd Rabie"nin ölümünden sonra Yukarı Mısır'ı temsil etmek üzere Rehberlik Bürosu'na katıldı.

Gazete haberinde, "Kararın arkasındaki nedenlere ilişkin tartışmalara rağmen, gelen haberler kararın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır ziyaretinin yakın tarihli bir sonucu olduğunu öne sürüyor. Buna karşılık diğerleri, adımın üç ay önce atıldığını ve bürokratik bir meseleyle ilgili olduğunu söyledi" ifadeleri kullanıldı.

Müslüman Kardeşler'e bağlı aktivist Amr Abdelhadi ise X platformunda konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Vatandaşlığın iptali Erdoğan'ın Mısır'ı ziyaretinden önce gerçekleşti, döndükten sonra değil" dedi.

SUUDİ HABER KANALI DA İDDİA ETTİ

Suudi kanalı Al-Arabiya'nın haberine göre ise vatandaşlığı iptal edilen Hüseyin, İstanbul'da satın aldığı dairesini de sattı. Haberde, "Şu sıralar Müslüman Kardeşler yetkilileriyle sonraki adımları konusunda görüştüğü ve sorunu Türk yetkililerle mi çözeceği yoksa başka bir yerde ikamet mi arayacağını düşündüğü"nü yazdı.

Al Arabiya, aralarında medya mensuplarının, Müslüman Kardeşler içindeki "Hasm" hareketinin üyelerinin ve Türk üniversitelerinde çalışan akademik unsurların da bulunduğu Müslüman Kardeşler liderlerinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır ziyareti sonrasında Türkiye topraklarını terk etmeye başladığını savundu.

Suudi kanal ayrıca, Müslüman Kardeşler'in Türkiye'deki diğer unsurlarının sosyal medyadaki faaliyetlerinde artan kısıtlamalar ve sınırlamalarla karşı karşıya kaldığını ileri sürdü.

MISIR YÖNETİMİ 'TERÖR ÖRGÜTÜ' KABUL EDİYOR

Müslüman Kardeşler Cemiyeti yani Arapça adıyla Cem‘iyyetü'l-İhvânü'l-Müslimîn ya da İhvânü'l-Müslimîn hareketi, 1928 yılında Mısır merkezli olarak din adamı Hasan el-Benna tarafından kuruldu. İslami kurallara dayalı bir toplum ve devlet düzeni hedefleyen Müslüman Kardeşler, kısa sürede siyasi bir kimlik de kazanarak partileşti. 1952'deki Hür Subaylar Hareketi'nden sonra tüm partiler ile beraber 1954’de kapatıldı. 2011 Mısır devrimi ve Hüsnü Mübarek'in devrilmesinin ardından, örgüt yasal hale geldi. 2011 Eylül seçimlerinde parlamentodaki sandalyelerin yarısını almaya programlı bir şekilde yeni bir parti kurdu ve adını da Özgürlük ve Adalet Partisi koydu.

2011 Eylül seçimlerinde 127 sandalye ve 108 bağımsız aday ile toplamda mecliste 235 sandalye kazandı. Parlamentoda 498 seçilmiş üye, 10 görevli toplam 508 sandalye vardı.

MÜSLÜMAN KARDEŞLER YÖNETİMİ MISIR’DA SOKAKLARI HAREKETLENDİRDİ

Müslüman Kardeşler'in delegeleri 2012 yılında Cumhurbaşkanı olarak Muhammed Musri'yi seçti.

Ancak ülkede artan huzursuzluk ve karşılıklı protestolardan dolayı Mursi, otoritesini kuramadı. Mursi, devlet otoritesini kullanarak kanun dışı davranmakla suçlandı ve 3 Temmuz 2013 tarihinde Muhammed Mursi tutuklandı ve askerler tarafından gözaltına alındı.

Mursi’yi protesto edenlerle destekleyenler karşılıklı olarak sokaklara inerek protesto gösterilerinde bulundu. Yaşanan olaylarda çok sayıda kişi öldü. Mursi, cezaevinde yaşamını yitirirken yeni yönetimin baskısı altına giren Müslüman Kardeşler yöneticileri farklı ülkelere dağılarak faaliyetlerini buradan yürütmeye çalıştılar. Müslüman Kardeşler Hareketi, Mısır’da terör örgütü ilan edildi. Ayrıca mevcut Sisi liderliğindeki Mısır hükümetini destekleyen Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde de terör örgütü olarak kabul ediliyor.